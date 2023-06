Η επόμενη μέρα της ανταρσίας της Wagner στη Ρωσία βρίσκει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να βρίσκεται σε συνεχείς επαφές.

Όπως μεταδίδει το Reuters, «o Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το υπουργείο Άμυνας και ότι η χώρα εξακολουθεί να έχει σιγουριά για την υλοποίηση των σχεδίων της που σχετίζονται με την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” στην Ουκρανία».

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι είναι αφοσιωμένος στον πόλεμο στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας μάλιστα τον όρο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» που έχει υιοθετήσει το Κρεμλίνο. Όπως είπε, είναι η κορυφαία προτεραιότητά του και ότι η μέρα του στην προεδρία αρχίζει με τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και τελειώνει με αυτήν. «Κοιμάμαι και ξυπνάω» έχοντας την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ως προτεραιότητα.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is “confident” in realising all his plans and “tasks” related to the “special military operation” in Ukraine, adding he “starts and ends [his] day with this”.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501 pic.twitter.com/RTpM3KXjoh