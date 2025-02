Wall Street Journal: Ο Έλον Μασκ δίνει 97,4 δισ. δολάρια για να αγοράσει την Open AI – Η απάντηση του κολοσσού

Κολοσσιαία προσφορά από τον Έλον Μασκ, ύψους 97,4 δισ. δολαρίων για την «Open AI» του Σαμ Άλτμαν, αποκάλυψε η «Wall Street Journal», αργά το βράδυ της Δευτέρας (10.02.2025).

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα η «Wall Street Journal», κονσόρτσιουμ επενδυτών με επικεφαλής του Έλον Μασκ έκανε προσφορά 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πλειοψηφικό μετοχικό κεφάλαιο της «Open AI», μίας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2015 από τoν Σαμ Άλτμαν.

«Όχι ευχαριστώ, αλλά αγοράζω το Twitter για 9,74 δισ. δολ. αν θέλεις», απάντησε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter) στην πρόταση Μασκ ο Σαμ Άλτμαν.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want