Washington Post: Μπάχαλο στην εφημερίδα του Τζεφ Μπέζος μετά το «μπλόκο» στη στήριξη της Κάμαλα Χάρις  

Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στην Washington Post, ιδιοκτησίας Τζεφ Μπέζος μετά την απόφαση της εμβληματικής εφημερίδας να μη στηρίξει κανέναν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, ούτε σε μελλοντικές εκλογές, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (25.10.2024), ο γενικός διευθυντής της, Ουίλιαμ Λιούις.

Η μεγάλη αμερικανική εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος, είχε στηρίξει τους Δημοκρατικούς στις προεδρικές εκλογές του 2008, του 2012, του 2016 και του 2020.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, ότι θα θεωρηθεί ως σιωπηρή στήριξη σε έναν από τους υποψηφίους ή ως απόρριψη του άλλου, ή ως αποφυγή των ευθυνών μας. Είναι αναπόφευκτο. Εμείς δεν έχουμε αυτήν την άποψη» ανέφερε ο Λιούις.

Ο Ουίλιαμ Λιούις περιέγραψε την απόφαση ως «επιστροφή στις ρίζες», υπενθυμίζοντας ότι η Washington Post δεν είχε στηρίξει κανέναν υποψήφιο το 1960, όταν εξελέγη πρόεδρος ο Τζον Φ. Κένεντι. Υπερασπίστηκε την απόφαση να μην ταχθεί υπέρ του ενός ή του άλλου λέγοντας ότι είναι «σύμφωνη με τις αξίες» της εφημερίδας, που φέρει κάτω από τον τίτλο της το ρητό «Η δημοκρατία πεθαίνει στο σκοτάδι».

«Η δουλειά μας, ως εφημερίδα στην πρωτεύουσα της σημαντικότερης χώρας του κόσμου, είναι να είμαστε ανεξάρτητοι. Αυτό είμαστε και αυτό θα είμαστε πάντα», κατέληξε ο CEO.

Ο Λιούις απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο δισεκατομμυριούχος της Amazon μπλόκαρε την υποστήριξη στην Κάμαλα Χάρις – σπάζοντας 36 χρόνια παράδοσης στην εφημερίδα – μόλις 11 ημέρες πριν από τις εκλογές.

«Οι αναφορές γύρω από τον ρόλο του ιδιοκτήτη της Washington Post και την απόφαση να μην δημοσιεύσει προεδρική υποστήριξη ήταν ανακριβείς», ανέφερε ο Λιούις σε δήλωσή του, σύμφωνα με την Daily Beast.

«Είμαστε μια ανεξάρτητη εφημερίδα και πρέπει να υποστηρίζουμε την ικανότητα των αναγνωστών μας να αποφασίζουν μόνοι τους».

Η απόφαση της Παρασκευής, ακολουθεί την απόφαση της εφημερίδα Los Angels Times, της οποίας ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης, Patrick Soon-Shiong, αρνήθηκε επίσης να εκφράσει την υποστήριξήτης, οδηγώντας σε μια σειρά από παραιτήσεις από τη συντακτική ομάδα.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα New York Times τάχθηκε υπέρ της νυν αντιπροέδρου ενώ νωρίτερα σήμερα η συντηρητική New York Post κάλεσε τους αναγνώστες της να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο συντάκτης της WashPo, ο Ρόμπερτ Κάγκαν, έχει ήδη παραιτηθεί λόγω της απόφασης, ενώ 2.000 αναγνώστες ακύρωσαν τις συνδρομές τους μέσα σε 24 ώρες.

Εξοργισμένοι εργαζόμενοι υψηλού προφίλ έχουν επίσης καταφύγει στα social media κατακεραυνώνοντας την ανακοίνωση της Παρασκευής.

«Δεν υπέγραψα να γίνω δημοσιογράφος για να σιωπήσω σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Δεν ήρθα εδώ για να είμαι δειλός. Κάποιοι από εμάς πραγματικά, αληθινά πιστεύουν στο να λένε την αλήθεια στην εξουσία. Μας πρόδωσαν σήμερα», έγραψε η αρθρογράφος της Washington Post, Karen Attiah στο Χ την Παρασκευή.

I didn’t sign up to be a journalist to be silent on what matters most.



I didn’t come here to be a coward. Some of us really, truly believe in speaking truth to power.



We were betrayed today.