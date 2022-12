Έρχεται το τέλος του WhatsApp σε 49 smartphones από 31 Δεκεμβρίου 2022. To γεγονός αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον πλανήτη.

To WhatsApp θα σταματήσει να «δουλεύει» σε συγκεκριμένα κινητά τηλέφωνα, όπως τα παλαιότερα μοντέλα iPhone και Android, μετά τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail, το WhatsApp θα πάψει να λειτουργεί σε 49 smartphones, συμπεριλαμβανομένων των iPhone 5 ή 5c, αλλά και αρκετών μοντέλων Huawei, LG και Samsung.

Ωστόσο, οι κάτοχοι αυτών των συσκευών θα λάβουν ειδοποίηση από το WhatsApp πριν σταματήσει να λειτουργεί. «Οι συσκευές και το λογισμικό αλλάζουν συχνά, γι’ αυτό επανεξετάζουμε τακτικά ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουμε και κάνουμε ενημερώσεις», ανέφερε η δημοφιλής υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων.

Όπως γίνεται γνωστό, το WhatsApp αποσύρει την υποστήριξή του για τα συγκεκριμένα smartphones λόγω των ξεπερασμένων λειτουργικών τους συστημάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως δεν αυτά τα 49 μοντέλα θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής.

Αυτά είναι τα μοντέλα που δεν θα λειτουργεί το WhatsApp:

Apple iPhone 5

Apple iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Το… «τιτίβισμα» της Daily Mail:

WhatsApp set to stop working on 49 smartphones this month https://t.co/O29Sk7v2YK