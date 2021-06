«Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε την επιστήμονα πίσω από το εμβόλιο της Οξφόρδης – AstraZeneca για τον κορoνοϊό». Τα λόγια αυτά ακούστηκαν στο Wimbledon λίγο πριν τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Τζακ Ντρέιπερ.

Η Ντέιμ Σάρα Γκίλμπερτ βρέθηκε να παρακολουθήσει τον αγώνα τένις στο Wimbledon και η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη.

Μόλις ακούστηκε το όνομά της το κοινό σηκώθηκε όρθιο και άρχισε να χειροκροτά την σπουδαία αυτή επιστήμονα.

Love the way this builds so naturally, a real wave of warmth and appreciation https://t.co/Sc6wHfI5mR