Αποφασισμένη να εντείνει το προκλητικό της “παιχνίδι” είναι η Τουρκία, η οποία ετοιμάζεται να βγάλει και τρίτο γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τη Yeni Safak.

Σύμφωνα με την Yeni Safak, πρόκειται για το πλωτό γεωτρύπανο “Kanuni” το οποίο αγοράστηκε πρόσφατα και είναι το τρίτο μεγαλύτερο που διαθέτει η Άγκυρα.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης πως το πλοίο βρίσκεται ήδη στην Αττάλεια και πως το πλήρωμά του βρίσκεται προληπτικά σε καραντίνα λόγω κορονοϊού.

Το “Kanuni” είναι μικρότερο από το “Fatih” και το “Yavuz” με τα επίσημα στοιχεία να αναφέρουν ότι έχει ικανότητα γεώτρησης σε βάθος βυθού 11.400 μέτρων.

Υπενθυμίζεται πως χτες ο Μάικ Πομπέο, είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, τόνισε στον Τσαβούσογλου πως πρέπει να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. “Είχαμε μια συζήτηση που έγινε την κατάλληλη στιγμή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επείγουσα ανάγκη να μειωθουν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο” αναφέρεται χαρακτηριστικά στο tweet του Μάικ Πομπέο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών την Παρασκευή είχε συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια στην Βιέννη, με τον Πομπέο να μιλά και τότε για ανάγκη αποκλιμάκωσης επισημαίνοντας ότι η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας είναι ισχυρή.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz