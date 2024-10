«Zurawski V Texas»: Στις κινηματογραφικές αίθουσες το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ με πρωταγωνίστριες θύματα της απαγόρευσης των αμβλώσεων

Στο Τέξας απαγορεύονται οι αμβλώσεις και μέσα από ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που θα προβάλλεται από αύριο Παρασκευή (25.10.2024) παρουσιάζονται οι τραγικές συνέπειες του συγκεκριμένου νόμου.

Τρεις Αμερικανίδες θύματα της απαγόρευσης των αμβλώσεων στο Τέξας εξιστορούν τα όσα φρικτά πέρασαν. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Zurawski v. Texas» ακολουθεί την Αμάντα Ζουράουσκι, την Σαμάνθα Κασιάνο και την Όστιν Ντέναρντ δια μέσου νοσοκομείων, δικαστικών μαχών και πένθους τους μήνες μετά την κίνηση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2022 να ακυρώσει προηγούμενη απόφασή του που προστάτευε σε ομοσπονδιακό επίπεδο το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση.

Αυτές οι τρεις γυναίκες έμαθαν πολύ νωρίς στην εγκυμοσύνη τους ότι το έμβρυο δεν είναι βιώσιμο λόγω σοβαρών και ανίατων ιατρικών προβλημάτων. Όμως οι γιατροί αρνήθηκαν να τους κάνουν άμβλωση διότι φοβόντουσαν να παρέμβουν εξαιτίας της νέας, ιδιαίτερα περιοριστικής νομοθεσίας του Τέξας.

Η Ζουράουσκι υπέστη σηπτικό σοκ μετά τη διαστολή του τραχήλου της στις 18 εβδομάδες της κύησης. Έδωσε επί ημέρες μάχη για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω της επιπλοκής αυτής και της βλάβης που υπέστη η μήτρα της είναι πλέον σχεδόν αδύνατο να κάνει παιδιά.

Η Κασιάνο αναγκάστηκε να φτάσει ως το τέλος της εγκυμοσύνης της, παρά το γεγονός ότι γνώριζε ήδη από την εικοστή εβδομάδα ότι το έμβρυο δεν ήταν βιώσιμο. Το κοριτσάκι που γέννησε έζησε μόλις τέσσερις ώρες.

Μολονότι είναι η ίδια γυναικολόγος η Ντέναρντ αναγκάστηκε να πάει σε άλλη πολιτεία για να υποβληθεί σε άμβλωση, αφού έμαθε ότι το έμβρυο που κυοφορούσε έπασχε από ανεγκεφαλία, έλειπαν δηλαδή κομμάτια του εγκεφάλου και του κρανίου του, κάτι που σήμαινε ότι δεν ήταν βιώσιμο.

Official trailer for docu film ZURAWSKI V TEXAS that follows a group of women who were denied access to healthcare & decided to join a fearless attorney to sue Texas to regain their rights & freedom.



Executive produced by Hillary Clinton, Chelsea Clinton & Jennifer Lawrence. pic.twitter.com/bqJRVkg59V