Αδέρφια Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ μετά από 35χρόνια κράτησης για τη δολοφονία των γονιών του

Ο Έρικ Μενέντεζ, γνωστός μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του, Λάιλ, για την δολοφονία των πλούσιων γονιών τους στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια το 1989, δεν έλαβε αναστολή της ποινής του την Πέμπτη (21.08.2025), παρόλο που και οι δύο έχουν εκτίσει 35 χρόνια από την ποινή ισόβιας κάθειρξης για το φονικό.

Η απόφαση των μελών της επιτροπής αποφυλάκισης της Καλιφόρνιας ανακοινώθηκε μετά από μια 10ωρη ακρόαση, κατά την οποία ο Έρικ Μενέντεζ, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης από φυλακή στο Σαν Ντιέγκο, υποστήριξε ότι είχε επανενταχθεί στην κοινωνία και ότι η αποφυλάκισή του θα βοηθούσε στην επούλωση των πληγών της οικογένειάς του, μετά τη δολοφονία. Αρκετοί συγγενείς των αδερφών Μενέντεζ τάχθηκαν υπέρ της αποφυλάκισής του μικρότερο μέλους της οικογένειας, ο οποίος σήμερα είναι 54 ετών.

Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής Ακροάσεων Αναστολής της Καλιφόρνιας έκριναν ότι ο Έρικ Μενέντεζ εξακολουθεί να αποτελεί «αδικαιολόγητο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια», σύμφωνα με τον επίτροπο αναστολής Ρόμπερτ Μπάρτον, όπως αναφέρεται σε έκθεση των μέσων ενημέρωσης.

Ο Έρικ κατά τη διάρκεια της ακρόασης, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αίτημα του αδελφού του Λάιλ είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.

Η σοβαρότητα του εγκλήματος «δεν ήταν ο κύριος λόγος για την απόρριψη της αίτησης», δήλωσε ο Μπάρτον. «Είναι η συμπεριφορά σας στη φυλακή», τόνισε.

Ο Μπάρτον αναφέρθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων της φυλακής, όπως διακίνηση ναρκωτικών, χρήση κινητού τηλεφώνου και επεισόδια βίας μεταξύ του 1997 και του 2011.

«Σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις των υποστηρικτών σας, δεν ήσασταν πρότυπο κρατούμενου και, ειλικρινά, το βρίσκουμε λίγο ανησυχητικό», δήλωσε ο Μπάρτον.

Η επιτροπή θα εξετάσει σήμερα Παρασκευή αν θα προτείνει την αποφυλάκιση του μεγαλύτερου αδερφού του Erik, Lyle Menendez. Ο Erik Menendez μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση για αποφυλάκιση σε τρία χρόνια.

Οι αδελφοί δήλωσαν ότι πυροβόλησαν τους γονείς τους, Jose και Kitty Menendez, επειδή φοβόντουσαν για τη ζωή τους μετά από χρόνια σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα τους και συναισθηματικής κακοποίησης από τη μητέρα τους. Ο Erik Menendez ήταν 18 ετών και ο Lyle Menendez 21 ετών εκείνη την εποχή.

«Ο πατέρας μου ήταν ο πιο τρομακτικός άνθρωπος που είχα γνωρίσει ποτέ», δήλωσε ο Erik Menendez την Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έφυγε από το σπίτι αντί να διαπράξει φόνο.

«Όταν σκέφτομαι τον άνθρωπο που ήμουν τότε και τι πίστευα για τον κόσμο και τους γονείς μου, το να φύγω ήταν αδιανόητο», είπε.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι δολοφονίες ήταν ψυχρά υπολογισμένες και διαπράχθηκαν με φόντο την απληστία των αδελφών να κληρονομήσουν την περιουσία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων των γονιών τους.

Οι αδελφοί βρίσκονται υπό κράτηση από τον Μάρτιο του 1990 και αρχικά καταδικάστηκαν το 1996 σε δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Τον περασμένο Μάιο, ένας δικαστής επέβαλε σε καθένα από τους δύο νέα ποινή 50 ετών έως ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνια, οι δύο αδελφοί έγιναν αμέσως επιλέξιμοι για αποφυλάκιση, επειδή ήταν κάτω των 26 ετών κατά τη στιγμή της διάπραξης των εγκλημάτων και είχαν ήδη εκτίσει περισσότερο από το ήμισυ της ποινής τους.

Τα μέλη της οικογένειας υποστήριξαν την αποφυλάκιση των αδελφών, λέγοντας ότι οι δύο έχουν πληρώσει το χρέος τους προς την κοινωνία. Ο Έρικ Μενέντεζ είναι τώρα 54 ετών και ο Λάιλ Μενέντεζ 57. Και οι δύο τους είναι παντρεμένοι.

Η Τερεσίτα Μενέντεζ-Μπαράλτ, αδελφή του Χοσέ Μενέντεζ, έκλαψε καθώς είπε στην επιτροπή αναστολών ότι είχε «συγχωρήσει πλήρως» τον Έρικ Μενέντεζ, τον οποίο χαρακτήρισε «γλυκιά και ευγενική ψυχή».

Η θεία του Έρικ και του Λάιλ, είπε ότι πεθαίνει από καρκίνο στο στάδιο 4 και «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ελπίζω να ζήσω αρκετά για να τον καλωσορίσω στο σπίτι μου».

«Να καθίσω στο ίδιο τραπέζι, να τον αγκαλιάσω – αυτό θα μου φέρει ανεκτίμητη ειρήνη και χαρά», είπε.