Αδιανόητο: Blogger έκανε live streaming με… το πτώμα της συντρόφου του (vid)

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση θανάτου μιας κοπέλας στη Ρωσία, ο σύντροφος της οποίας έκανε live streaming με… το πτώμα της. Ο διάσημος blogger Στας Ρεσετνίκοφ στο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να κατηγορεί τον εαυτό του για ό,τι συνέβη.

Η άτυχη κοπέλα -σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία- πέθανε στο σπίτι του συντρόφου του, ενώ εκείνος προσπάθησε ανεπιτυχώς να την επαναφέρει στη ζωή. Συγκεκριμένα, ο Στας Ρεσετνίκοφ φαίνεται στο βίντεο να τραβά το άψυχο κορμί της συντρόφου του, Βαλεντίνα, και να το τοποθετεί σε έναν καναπέ. Στη συνέχεια, ο διάσημος blogger κατηγορεί τον εαυτό του για ό,τι συνέβη.

«Σας λέω, φαίνεται να είναι νεκρή» λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο ο blogger.

Σύμφωνα με το RT, παρά τις παροτρύνσεις των Αρχών -που έφτασαν στο σπίτι του αφότου δέχθηκαν σχετική κλήση- ο Στας Ρεσετνίκοφ αρνείτο να κλείσει το live streaming. «Γιατί να μετανιώσω; Δεν έκανα τίποτα απολύτως» τόνισε κατά τις ίδιες πληροφορίες ο διάσημος blogger, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε καλέσει ασθενοφόρο.

‘What is there to regret?’ Russian blogger who live-streamed dead girlfriend’s corpse is taken to psychiatric wardhttps://t.co/6yGctW44oq pic.twitter.com/EOXPz0WHc1