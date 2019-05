Αεροπλάνο διαλύθηκε την ώρα της προσγείωσης λόγω των θυελλωδών ανέμων

Αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Biman Bangladesh Airlines ξέφυγε από τον διάδρομο κατά τη διαδικασία της προσγείωσής του στο διεθνές αεροδρόμο της Γιανγκόν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άνθρωποι.

Το αεροπλάνο Bombardier Dash 8, στο οποίο επέβαιναν 29 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα, αναπήδησε ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί, ενώ στην περιοχή επικρατούσε κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους. Ο πρεσβευτής του Μπανγκλαντές στη Μιανμάρ, Μαντζουρούλ Καρίμ Χαν Τσοουντάρι είπε ότι οι 17 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε ένα τοπικό νοσοκομείο και δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αφού φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα.

«Ο βασικός λόγος, όπως μου είπε ο πιλότος, ήταν οι καιρικές συνθήκες, οι πλάγιοι άνεμοι» πρόσθεσε. «Ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί, ξαφνικά το αεροπλάνο αναπήδησε, ανέβηκε προς τα επάνω και έπεσε ξανά με δύναμη», εξήγησε ο πρεσβευτής.

Το αεροπλάνο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο Σακίλ Μιράτζ, ο γενικός διευθυντής της Biman Bangladesh, δήλωσε επίσης ότι ο καιρός ευθύνεται για αυτό το ατύχημα.

Η εταιρεία πραγματοποιεί κάθε εβδομάδα τέσσερα δρομολόγια από την Ντάκα, την πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, για τη Γιανγκόν, την οικονομική πρωτεύουσα της Μιανμάρ.

#BimanBangladesh Bombardier Q400 Dash 8(S2-AGQ) has crash landed at Yangon Airport in Myanmar, the plane apparently landed on a wet runway and skid off.

No fatalities reported yet, injured taken to hospital.

