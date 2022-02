Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές πέρασαν πλήρωμα και επιβάτες ενός αεροσκάφους της British Airways καθώς επιχειρούσε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου εν μέσω ισχυρών ανέμων. Οι πιλότοι μάλιστα τα κατάφεραν με την δεύτερη φορά, αφού την πρώτη το αεροπλάνο δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον αεροδιάδρομο.

Το αεροπλάνο εκτελούσε την εσωτερική πτήση BA1307 μεταξύ Αμπερντίν της Σκωτίας και Χίθροου Λονδίνου. Στο Χίθροου όμως έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι και οι πιλότοι κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος με την δεύτερη φορά.

Η περιπετειώδης προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βρετανίας έχει καταγραφεί από την πλατφόρμα ζωντανής ροής BIG JET TV και στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter αναφέρει ότι το αεροσκάφος έκανε ένα χτύπημα στην ουρά. Αυτό ωστόσο δεν μπορεί να προσδιοριστεί 100% κατά την παρακολούθηση του βίντεο.

A321 TOGA and Tail Strike!

A full-on Touch and go, with a tail strike! Watch for the paint dust after contact and watch the empennage shaking as it drags. The pilot deserves a medal! BA training could use this in a scenario – happy to send the footage chaps 😉#aviation #AvGeek pic.twitter.com/ibXjmVJGiT