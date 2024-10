Αεροπλάνο έπιασε φωτιά μόλις προσγειώθηκε στο Λας Βέγκας – Δείτε βίντεο

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Frontier Airlines όταν, το Σάββατο (05.10.2024). Το αεροπλάνο είχε κάνει το ταξίδι από το Σαν Ντιέγκο για το Λας Βέγκας και όπως φαίνεται σε βίντεο κατά την προσγείωση ξέσπασε φωτιά!

Οι πιλότοι του αεροπλάνου, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης στο αεροδρόμιο Harry Reid του Λας Βέγκας, είδαν καπνούς και αμέσως σήμαναν συναγερμό.

Αμέσως, πυροσβεστική και συνεργεία διάσωσης επιχείρησαν και έσβησαν τη φωτιά, με τους 190 επιβάτες και το 7μελές πλήρωμα να αποβιβάζονται χωρίς πρόβλημα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και οι επιβάτες της πτήσης επιβιβάστηκαν με ασφάλεια σε λεωφορείο για να μεταφερθούν στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.

Frontier flight 1326 from KSAN-KLAS just caught fire on landing at KLAS.



I caught it on video as it landed pic.twitter.com/KGt1Asx3rv