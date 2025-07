Ο Τραμπ εγκαινιάζει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες»: Θα κοστίζει 450 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, θα κρατούνται έως 5.000 μετανάστες

Στη Φλόριντα αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (01.07.2025) ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος αναμένεται να εγκαινιάσει το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» ή αλλιώς το κέντρο κράτησης παράτυπων μεταναστών που θα είναι περικυκλωμένο από άγρια ζώα και επικίνδυνο περιβάλλον.

Στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» που ακόμα είναι υπό κατασκευή στους βάλτους του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς αναμένεται πως θα κρατούνται έως και 5.000 μετανάστες.



«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί εκεί και η μόνη οδός εξόδου είναι πτήση χωρίς επιστροφή. Η τοποθεσία είναι απομονωμένη, περιστοιχίζεται από επικίνδυνη πανίδα και περιβάλλον που δεν συγχωρεί», είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί το συγκεκριμένο κέντρο κατασκευάστηκε σε τόσο εχθρικό φυσικό περιβάλλον απάντησε:

«Όταν έχεις δολοφόνους που βρίσκονται εδώ παράνομα, βιαστές και ειδεχθείς εγκληματίες σε κέντρο κράτησης (…) θεωρώ πως πρόκειται για μέτρο αποτροπής κάθε απόπειρας απόδρασης».

