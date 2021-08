Εικόνες που μόνο σοκ μπορούν να προκαλέσουν. Εικόνες από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου ένα κορίτσι ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου όταν κόσμος μπήκε στην πίστα στην προσπάθεια να μπει, με κάθε τρόπο, σε αεροπλάνα και να φύγει από το Αφγανιστάν. Είναι η εικόνα της νέας εποχής των Ταλιμπάν…

Δεν έχουν περάσει παρά λίγες ώρες από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ, εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο και ύστερα από 20 χρόνια ανέλαβαν ξανά την εξουσία στο Αφγανιστάν, με τη χώρα να μπαίνει σε μια “άγνωστη” επόμενη μέρα.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω των social media αποτυπώνουν τον τρόμο για τους Ταλιμπάν όσων έχουν μείνει στην Καμπούλ. Άνθρωποι σε απόγνωση να προσπαθούν με κάθε τρόπο να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σκαρφαλώσουν στις φυσούνες που οδηγούν στα αεροπλάνα που περιμένουν να απογειωθούν από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι. Τέτοιες εικόνες εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας (16.08.2021) στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Πυρ στον άερα

Οι Αμερικανοί στρατιωτικοί, στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος», είπε αυτόπτης μάρτυρας αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

It saddens me to the core. Chaos at Kabul airport.😭😰 https://t.co/hDAjtuFolx — Grant 💉💉 (@GrantRubicon) August 16, 2021

Chaos at Kabul airport as Delhi-Kabul flight gets rescheduled



Delhi to Air India Kabul flight will now take off at 12.30 pm instead of 8.50 pm.



#Afghanistan Crisis Live Updates #Talibans pic.twitter.com/oRmhqaaQiT — Amit Rajput ↗️ (@AmitRajput_99) August 16, 2021

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, παραδέχτηκε Αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας πως οι Αμερικανοί πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορισμένοι από τους Αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες που καταγράφηκαν εικόνες χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, αφού χιλιάδες κάτοικοι της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους φοβούμενοι το “αύριο” που φέρνουν οι Ταλιμπάν. Οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν το πως θα κυβερνήσουν, αλλά ζήτησαν από τις ξένες αποστολές να φύγουν από τη χώρα και δεν απέκλεισαν να ξαναδούμε σκηνές δημόσιων εκτελέσεων!

Χάος επικράτησε και το βράδυ της Κυριακής (15.08.2021) όταν επίσης υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς αλλά και προσπάθειες χιλιάδων ανθρώπων να μπουν σε αεροπλάνα που θα τους έπαιρναν μακριά από το Αφγανιστάν.

Δείτε τις εικόνες

Rush for the last flight at Kabul Airport. pic.twitter.com/Z6M26uhPeQ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Update on #Afghanistan:

A group of desperate people is attempting to board an airplane intended to land in Istanbul as bedlam has consumed the Afgan capitol of #Kabul in reaction to the #Taliban regaining powerpic.twitter.com/ozamyKuDCA — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) August 15, 2021

Από το βράδυ της Κυριακής, μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Και αυτό γιατί εκεί εκεί μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Νωρίτερα, είχε ολοκληρωθεί η εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Καμπούλ.

Σχεδόν 6.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και Αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Αλλάζει… ρότα η United Airlines

Εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στο Αφγανιστάν, η αεροπορική εταιρεία United Airlines ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αναδρομολόγηση των πτήσεών της ώστε τα αεροσκάφη της να μη διέρχονται από τον αφγανικό εναέριο χώρο.

«Λόγω της δυναμικής φύσης της κατάστασης αρχίσαμε να δρομολογούμε πτήσεις γύρω από τον εναέριο χώρο του Αφγανιστάν», ανέφερε μια εκπρόσωπος της εταιρείας.

Οι αλλαγές πορείας των αεροσκαφών επηρεάζουν αρκετές από τις πτήσεις με προορισμό αεροδρόμια της Ινδίας.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Federal Aviation Administration, FAA) επέβαλε τον Ιούλιο νέους περιορισμούς στις αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ ως προς τις πτήσεις που διέρχονται από τον αφγανικό εναέριο χώρο.