Δύο εκρήξεις και πυροβολισμοί κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν ταρακούνησαν σήμερα Τρίτη (2.11.2021) την Καμπούλ στο Αφγανιστάν, όπως είπε αυτήκοος μάρτυρας που ζει στην περιοχή στο Reuters και διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φωτογραφίες που κάτοικοι ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ένα σύννεφο καπνού να υψώνεται πάνω από τη περιοχή της Καμπούλ όπου σημειώθηκαν οι εκρήξεις και οι πυροβολισμοί.

«Είμαι μέσα στο νοσοκομείο, ακούσαμε μια ισχυρή έκρηξη στο ύψος του πρώτου φυλακίου ελέγχου του νοσοκομείου, ακούω επίσης πυροβολισμούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή στο νοσοκομείο. Μερικά λεπτά αργότερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν μια δεύτερη έκρηξη στον ίδιο τομέα.

#BREAKING THIS MORNING: An explosion rocks Afghanistan's capital of Kabul, apparently targeting civilians in front of a military hospital, a Taliban spokesman says. There was no immediate word on casualties. Residents say they also heard the sounds of gunfire. @NewsAsia24