Έκρηξη σημειώθηκε σε τέμενος στην πόλη Σπιν Γκαρ της επαρχίας Νανγκαρχάρ στο ανατολικό Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και ο ιμάμης, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για νεκρούς, σύμφωνα με κατοίκους.

Την είδηση επιβεβαίωσε αξιωματούχος των Ταλιμπάν: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σημειώθηκε έκρηξη στη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής στο εσωτερικό ενός τεμένους στην πόλη Σπιν Γκαρ. Υπάρχουν τραυματίες και νεκροί».

A blast targeted a mosque this afternoon in Achin district of #Nangarhar province.#Afghanistan pic.twitter.com/BK9UgbN3et