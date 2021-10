Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (15/10) σε ένα σιιτικό τζαμί στην πόλη Κανταχάρ του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν φόβοι για πολλά θύματα.

Η έκρηξη, όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, σημειώθηκε κατά την διάρκεια της προσευχής. Τοπικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι υπάρχουν φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των θυμάτων, ούτε έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

Οι νεκροί, όπως μεταδίδει το Sputnik είναι τουλάχιστον 25, ενώ οι τραυματίες τουλάχιστον 20.

The blast occurred at a mosque in the city of Kandahar. Its casualties are still unknown.#Afghanistan pic.twitter.com/lfVlBR6gRp