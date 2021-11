Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βόμβα εξερράγη στη σιιτική περιοχή της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, Καμπούλ. Η βόμβα είχε προσκολληθεί με μαγνήτη σε μικρό λεωφορείο και προκάλεσε έναν απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων, όπως δήλωσαν ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν, αλλά και κάτοικοι της περιοχής.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν αρνήθηκε να δηλώσει το όνομά του, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον επτά τραυματίστηκαν από την έκρηξη σε μικρό λεωφορείο στην περιοχή Νταστ-ε Μπαρσί, στα δυτικά της Καμπούλ του Αφγανιστάν.

Just in: Explosion reported in Mahtab Qala area of #Kabul , #Afghanistan Reportedly MIED targetted a vehicle… Developing story pic.twitter.com/bww2q9ZosC

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη της ευθύνης για την έκρηξη.

Στην περιοχή κατοικούν κυρίως σιίτες Χαζάροι, που έχουν γίνει στόχοι επαναλαμβανόμενων επιθέσεων από αντάρτες του Ισλαμικού Κράτους.

A terrorist group rules Afghanistan.

and systematically kills the noble and educated people of this country in various ways every day.#Kabul Dashi-e Barchi, the car on which the explosion took place. pic.twitter.com/bem6tZ17Vx