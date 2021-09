Βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, στην Καμπούλ κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Μάλιστα, τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί κυκλοφόρησαν βίντεο όπου εικονίζουν σκηνές χάους κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στο Αφγανιστάν. Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες μιας γυναίκας από το κεφάλι της οποίας τρέχει αίμα. Αφγανές πραγματοποιούν τις δύο τελευταίες ημέρες διαδηλώσεις στην ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν Καμπούλ, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και ζητώντας ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Narges Sadat one of the protesters in #Kabul was beaten by the #Taliban

Mashallah with the respect you have for #women this is what was expected of you savage God damn you It’s a shame for you to show your force to women @IeaOffice @Zabehulah_M33 @BilalKarimi21 @suhailshaheen1 pic.twitter.com/Wua1gtwlRu