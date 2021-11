«Το Νταές είναι σαν τους Ταλιμπάν, αλλά χειρότερο». Η επόμενη ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση εναντίον του μεγαλύτερου στρατιωτικού νοσοκομείου στην Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, ξημέρωσε με φόβο για αυτό τον αόρατο εχθρό που εμπνέεται από τον τρόπο δράσης των Ταλιμπάν.

«Οι Ταλιμπάν μάς αποκαλούσαν άπιστους. Τώρα εκείνοι είναι αυτοί που σκοτώνονται γιατί τους θεωρεί άπιστους» το Ισλαμικό Κράτος, σχολιάζει ένας έμπορος που διατηρεί κατάστημα στη συνοικία κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο που δέχθηκε επίθεση χθες. «Και σε αυτό τον πόλεμο, δεν έχουν καμία ευκαιρία να κερδίσουν», προβλέπει.

Στον δρόμο που βρίσκεται το νοσοκομείο, όπου τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ένας οδοκαθαριστής ρίχνει νερό πάνω σε κηλίδες αίματος. Ένας φρουρός των Ταλιμπάν του δείχνει με το όπλο του τα συρματοπλέγματα απ’ όπου εξακολουθούν να κρέμονται ανθρώπινα λείψανα.

«Τους είχαμε πει να μην επιτρέπουν σε οχήματα να κυκλοφορούν σε αυτό τον δρόμο. Το νοσοκομείο είχε γίνει και στο παρελθόν στόχος επίθεσης, αλλά δεν μας άκουσαν», δήλωσε ένας γιατρός του νοσοκομείου που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

VIDEO: Afghans flee Kabul military hospital after IS suicide attack on Tuesday.



At least 19 people were killed and 50 more wounded, the latest atrocity to rock Afghanistan since the Taliban seized power. The Taliban's rivals, the Islamic State group, has claimed responsibility pic.twitter.com/UXySS9d2oj