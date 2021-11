Ανάμεσα στα θύματα της νέας φονικής επίθεσης της τζιχαντιστικής οργάνωσης, Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), εναντίον στρατιωτικού νοσοκομείου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, είναι και ο ηγέτης των στρατιωτικών δυνάμεων των Ταλιμπάν στην Καμπούλ, ο Χαμντούλα Μοχλίς, ανέφεραν σήμερα Τετάρτη (03.11.2021) οι αρχές.

Ο διοικητής Χαμντούλα Μοχλίς ήταν μέλος του δικτύου Χακάνι –το οποίο οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση– και των ειδικών δυνάμεων των Ταλιμπάν, που είναι γνωστές με την ονομασία «Μπάντρι 313». Είναι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος του σουνιτικού φονταμενταλιστικού κινήματος που έχασε τη ζωή του αφού οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν τη 15η Αυγούστου.

«Όταν λάβαμε την πληροφορία πως το νοσοκομείο (…) δεχόταν επίθεση, ο Μολβί Χαμντούλα, ο διοικητής του σώματος (σ.σ. της στρατιωτικής δύναμης των Ταλιμπάν) στην Καμπούλ, έσπευσε αμέσως επιτόπου», εξήγησε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν.

The cousin who entered the palace after my departure has been killed today in Kabul ✌️💰#Talibans pic.twitter.com/dhFfArpfX7 — Ashrafak Ghani 💰🇦🇫💰بابا اشرفک (Parody) (@Ashrafakbaba) November 2, 2021

«Προσπαθήσαμε να τον αποτρέψουμε, αλλά εκείνος γέλασε. Αργότερα, μάθαμε πως σκοτώθηκε στις μάχες στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν χθες Τρίτη (2.11.2021) στην επίθεση εναντίον του Σαρντάρ Μοχάμαντ Νταούντ Χαν, του μεγαλύτερου στρατιωτικού νοσοκομείου του Αφγανιστάν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν (ΙΚΧ), ο βραχίονας του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη χώρα.

Το ΙΚΧ, η σχέση του οποίου με τους Ταλιμπάν χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο μίσος, διευκρίνισε πως τη διέπραξαν πέντε μαχητές του. Ο ένας πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε ζωστεί στην είσοδο του νοσοκομείου προτού οι υπόλοιποι κάνουν έφοδο στο κτίριο.

VIDEO: Afghans flee Kabul military hospital after IS suicide attack on Tuesday.



At least 19 people were killed and 50 more wounded, the latest atrocity to rock Afghanistan since the Taliban seized power. The Taliban's rivals, the Islamic State group, has claimed responsibility pic.twitter.com/UXySS9d2oj — AFP News Agency (@AFP) November 3, 2021

Από τη μεριά τους, οι Ταλιμπάν διαβεβαίωσαν πως έβαλαν τέλος στην επίθεση μέσα σε 15 λεπτά, αφού μετέφεραν με ελικόπτερα μέλη των «ειδικών δυνάμεών» τους στην οροφή του κτιρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Γαλλικό Πρακτορείο σκηνές τρόμου, με το προσωπικό και ασθενείς να προσπαθούν να κλειστούν σε δωμάτια και θαλάμους σε ψηλότερους ορόφους για να σωθούν από τους επιτιθέμενους.

In yesterday's operation to neutralise IS terrorists who attacked a military hospital in Kabul, Taliban forces deployed special forces.



The team was airlifted onto the roof of the hospital by a Mi-17 helicopter. pic.twitter.com/dTcvSuyYhg — Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) November 3, 2021

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στα μέσα Αυγούστου, οι Ταλιμπάν, που λένε πως η αποκατάσταση της ασφάλειας στο Αφγανιστάν αποτελεί προτεραιότητά τους έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κύμα αιματηρών επιθέσεων από το ΙΚΧ, επίσης σουνιτική, όμως ακόμη πιο ακραία οργάνωση.

Το ΙΚΧ βάζει στο στόχαστρο τις τελευταίες εβδομάδες τόσο μαχητές των Ταλιμπάν, όσο και τα μέλη της σιιτικής μειονότητας του Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ