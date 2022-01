Ειδωλολατρικά αγάλματα είναι σύμφωνα με τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν οι κούκλες στις βιτρίνες και αυτός είναι ο λόγος που επέλεξαν να τις αποκεφαλίσουν.

Σύμφωνα με την Daily mail οι Ταλιμπάν είπαν στους καταστηματάρχες του Αφγανιστάν να αφαιρέσουν τελείως τις κούκλες, ωστόσο όταν οι ιδιοκτήτες αντέδρασαν λέγοντας πως θα καταστρέψει την όποια δουλειά τους έχει απομείνει τότε οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε μια διαφορετική λύση.

Διέταξαν τους καταστηματάρχες να αποκεφαλίσουν όλες τις κούκλες…

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει viral βίντεο με έναν άνδρα να κόβει τα κεφάλια από τις κούκλες στην επαρχία Χεράτ. Ο άνδρας έχει αποκεφαλίσει τουλάχιστον δέκα κούκλες.

VIDEO: #Taliban beheading mannequins of clothing stores while saying "Allah Akbar".



The #Taliban have ordered a series of mannequin beheadings, telling clothes shops to remove the heads of dummies that offend #Islam.



