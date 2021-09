Οι Ταλιμπάν πρωταγωνιστούν σε ακόμη ένα περιστατικό που έγινε viral για όλους τους… λάθος λόγους.

Όλα έγιναν το σαββατοκύριακο, με τους μαχητές των Ταλιμπάν να επισκέπτονται το εθνικό πάρκο Band-e Amir, στην ανατολική επαρχία Μπαμιγιάν του Αφγανιστάν.

Και αυτή ήταν μια επίσκεψη για λόγους… αναψυχής, όπως μπορεί κανείς να δει και από τις παρακάτω φωτογραφίες. Οι Ταλιμπάν ανέβηκαν σε θαλάσσια ποδήλατα, σε σχήματα κύκνων και φλαμίνγκο και απόλαυσαν μια βαρκάδα στα νερά της λίμνης του πάρκου.

Όπως θα περίμενε κανείς, αυτό που δεν έλειπε από τους μαχητές ήταν τα όπλα τους, τα οποία δεν άφησαν ούτε στιγμή.

Οι φωτογραφίες δόθηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τζέικ Χάνραχαν, ο οποίος τις κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο Twitter και μάλιστα στην δημοσίευσή του, ο Χάνραχαν επισημαίνει ότι οι φωτογραφίες είναι αυθεντικές.

Taliban in Bamyan Province…



(These photos are real) pic.twitter.com/oWHJXDpVfZ