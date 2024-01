Πέντε είναι οι νεκροί από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε λεωφορείο σε σιιτικό προάστιο της Καμπούλ, της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της Καμπούλ, ο Χαλίντ Ζαντράν, είχε ανακοινώσει αρχικά πως η επίθεση του Σαββάτου στο λεωφορείο στη συνοικία Νταστ-ι-Μπαρτσί, όπου κατοικούν κυρίως μέλη της κοινότητας των σιιτών Χαζάρων, η οποία υφίσταται ιστορικά σκληρή καταστολή, ήταν δυο νεκροί. Όμως με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, αναθεώρησε τον απολογισμό προς το χειρότερο, κάνοντας λόγο για 5 νεκρούς και 15 τραυματίες που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Διευκρίνισε πως η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικά τοποθετημένα μέσα στο λεωφορείο και ότι «η αστυνομία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση ώστε να βρει τους δράστες και να τους προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 25 θύματα – νεκρούς και τραυματίες – μέσω X (του πρώην Twitter), απευθύνοντας έκκληση να «τερματιστούν οι στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων», καθώς και να προσφερθεί «περισσότερη προστασία στην κοινότητα των Χαζάρων» στο Αφγανιστάν.

Μερικές ώρες μετά την επίθεση, ο τοπικός βραχίονας του ΙΚ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram.

