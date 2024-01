Αεροπλάνο συνετρίβη σε ορεινή περιοχή του βορειοανατολικού Αφγανιστάν σύμφωνα με αξιωματούχο της επαρχίας Μπανταχσάν.

“Ένα αεροπλάνο συνετρίβη, όμως η τοποθεσία δεν έχει διευκρινισθεί”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαμπιχουλάχ Αμίρι, αξιωματούχος του τμήματος πολιτισμού και πληροφοριών της επαρχίας αυτής του Αφγανιστάν.

“Ενημερωθήκαμε από τους χωρικούς”, διευκρίνισε ο αξιωματούχος. Είναι άγνωστο προς το παρόν αν το αεροσκάφος πραγματοποιούσε επιβατική πτήση ή αν επρόκειτο για πτήση μεταφοράς φορτίου

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν ένα μικρό αεροπλάνο και ήταν από το Μαρόκο.

Incorrect news across Afghanistan and other media. The plane that crashed was a Moroccan small aircraft, as confirmed by India’s Ministry of Civil Aviation below. Condolences to those lost in the mishap. #planecrash | #Moscow pic.twitter.com/7U36FdsWSz