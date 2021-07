Καθώς οι Ταλιμπάν προελαύνουν προς τις επαρχιακές πρωτεύουσες στο Αφγανιστάν, βίντεο που εμφανίζουν πολλούς μαχητές να κάνουν κούνια σε μια παιδικά χαρά έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Κάνε πιο γρήγορα, πιο γρήγορα!”, λέει ένας Τάλιμπ καθώς βιντεοσκοπεί άλλους μαχητές Ταλιμπάν να κάνουν κούνια.

“Αυτή η παιδική χαρά είναι δική μας. Αυτοί (η αφγανική κυβέρνηση) απόλαυσαν πολλά πικνίκ, τώρα είναι η σειρά μας”, ακούγεται να λέει.

Very close to the Kandahar Prison-Taliban enjoying Swing in a park called Chil Zena (“Forty steps”), is a mountainous outcrop at the western limit of the city of Kandahar, Afghanistan. Chil Zena commands the entrance to the city of Kandahar when coming from the west: sources pic.twitter.com/dn7YTafC1Z