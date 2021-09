Μετά την χλευαστική εικονική κηδεία των Δυτικών για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, στήθηκε ακόμα μια φιέστα. Αυτή τη φορά στους δρόμους της Κανταχάρ.

Μια μεγάλη σειρά από αμερικανικά, στρατιωτικά οχήματα Humvees προχωρούσαν αργά σε έναν δρόμο έξω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν. Σε πολλά από αυτά είχε τοποθετηθεί η λευκή και μαύρη σημαία των Ταλιμπάν. Εξάλλου μαχητές του κινήματος οδηγούσαν φορτηγά του αμερικανικού στρατού, του ΝΑΤΟ και των αφγανικών δυνάμεων.

Massive Taliban/IEA convoy is passing in Kandhar right now with thousands of vehicles. Most likely it is the convoy of the leader of faithful. #Kandahar #Afghanistan pic.twitter.com/lLRw6iRX3B