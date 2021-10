Οι Ταλιμπάν χτύπησαν δημοσιογράφους προκειμένου να μην καλύψουν μια διαδήλωση γυναικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (21.10.2021) στο κέντρο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν.

Μια ομάδα είκοσι γυναικών κατάφερε να διαδηλώσει στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας επί περισσότερο από μιάμιση ώρα για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να μορφώνονται και να εργάζονται χωρίς να συλληφθούν ή να τους χτυπήσουν οι Ταλιμπάν που ήταν παρόντες στο σημείο.

Ντυμένες με πολύχρωμα μαντίλια, παλτό και παντελόνια οι διαδηλώτριες φώναζαν «ανεργία, φτώχεια, πείνα» και «θέλουμε να εργαστούμε», και ζητούσαν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα κορίτσια.

Οι διαδηλώτριες, τις οποίες είχαν περικυκλώσει οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν, κρατούσαν κόλλες χαρτιού Α4 όπου είχαν γράψει «δεν έχουμε το δικαίωμα να εργαστούμε».

Η προηγούμενη διαδήλωση γυναικών στο Αφγανιστάν, που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, είχε διαλυθεί από τους Ταλιμπάν λίγα λεπτά μετά την έναρξή της.

Στη σημερινή διαδήλωση οι Ταλιμπάν εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν τις γυναίκες, να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τη διαμαρτυρία τους.

Ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν παρών στο σημείο δέχθηκε χτυπήματα από τη λαβή ενός όπλου, ενώ οι Ταλιμπάν άρχισαν να τον κλωτσούν για να απομακρυνθεί από το σημείο και ένας εξ αυτών τον απείλησε.

Κάποιοι από τους Ταλιμπάν κρατούσαν τουφέκια ΑΚ-47 ή Μ-16.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA