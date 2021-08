Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν με ανάρτηση στον λογαριασμό της εξτρεμιστικής, τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram.

Από τις εκρήξεις το απόγευμα της Πέμπτης (26.08.2021) έχασαν την ζωή τους τουλάχιστον 60 άνθρωποι ανάμεσά τους και παιδιά που ήταν στο αεροδρόμιο με τις οικογένειές τους αναζητώντας μια πτήση προκειμένου να φύγουν από τη χώρα. Παράλληλα έχουν τραυματιστεί 150 άτομα.

Μια ισχυρή έκρηξη που ακούστηκε στην Καμπούλ αργά σήμερα το βράδυ ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη καθώς ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε πυρομαχικά, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ.

Δύο αυτόπτες μάρτυρες σε μια περιοχή σε απόσταση περίπου 3-4 χλμ από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας δήλωσαν νωρίτερα ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, λίγες ώρες μετά την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους που σκότωσε δεκάδες ανθρώπους.

Στο μεταξύ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από τις βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι τουλάχιστον 12. Το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε λίγα λεπτά νωρίτερα ότι οι 11 από αυτούς ήταν πεζοναύτες.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε απόψε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος Site Intelligence που παρακολουθεί τις αναρτήσεις των τζιχαντιστών στο διαδίκτυο.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.

Το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκαν δύο ακόμη ισχυρές εκρήξεις στα προάστια της Καμπούλ στο Αφγανιστάν μετέδωσε σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya.

Η μία έκρηξη φέρεται να έγινε από παγιδευμένο όχημα στην περιοχή Πούλι Σουχτάμπ της Καμπούλ σύμφωνα με δημοσιογράφους. Πρόκειται για όχημα των Ταλιμπάν που έπεσε σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με τη Russia Today.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι σε επαφή με περίπου 1.000 Αμερικανούς που παραμένουν στο Αφγανιστάν και πάνω από τα δύο τρίτα αυτών δήλωσαν στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ότι δρομολογούν την αποχώρησή τους από τη χώρα.

«Πιστεύουμε ότι πολλά, αν όχι τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι σχεδόν ή ήδη εκτός χώρας», τόνισε ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μια ανακοίνωση.

«Και, γνωρίζουμε ότι δεκάδες άλλοι δεν επιθυμούν να φύγουν από το Αφγανιστάν για διάφορους λόγους».

Για «υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικής επίθεσης» γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ προειδοποίησε απόψε το Φόρεϊν Όφις.

«Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο Αφγανιστάν παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη και μεγάλη απειλή τρομοκρατικής επίθεσης. Μην ταξιδεύετε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι», αναφέρει η ταξιδιωτική οδηγία του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Άντονι Μπλίνκεν και του εξέφρασε τα συλλυπητήρια της βρετανικής κυβέρνησης για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών στην Καμπούλ.

«Πλήρωσαν την υπέρτατη θυσία ενώ βοηθούσαν άλλους να φτάσουν στην ασφάλεια. Θέλω επίσης να εκφράσω συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των Αφγανών που σκοτώθηκαν η τραυματίστηκαν. Είναι τραγικό που ενώ αναζητούσαν την ασφάλεια υπέφεραν στα χέρια των τρομοκρατών», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ «δεν θα πτοηθούν» από τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν καθώς τουλάχιστον 12 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στις επιθέσεις αυτές, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στα αγαπημένα πρόσωπα και τους συναδέλφους όλων εκείνων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στην Καμπούλ σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Όστιν. «Δεν θα αποθαρρυνθούμε από την αποστολή που έχουμε αναλάβει», συμπλήρωσε.

Οι Ταλιμπάν «καταδικάζουν κατηγορηματικά» τις φονικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σήμερα κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ανέφερε ένας εκπρόσωπός τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι έγιναν σε μια ζώνη, την ευθύνη για την οποία έχει ο αμερικανικός στρατός.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο καταδικάζει κατηγορηματικά τις βομβιστικές επιθέσεις που στοχοθέτησαν πολίτες στο αεροδρόμιο», έγραψε στο Twitter ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ. «Η έκρηξη έγινε σε μια ζώνη όπου οι αμερικανικές δυνάμεις είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Άλλο στέλεχος των Ταλιμπάν, μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι Haberturk, είπε ότι η επίθεση στο αεροδρόμιο ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια που θα πρέπει να καταδικαστεί από όλον τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι για το γεγονός αυτό ευθύνεται η παρουσία ξένων δυνάμεων στο Αφγανιστάν.

«Μόλις ξεκαθαρίσει η κατάσταση στο αεροδρόμιο και φύγουν οι ξένες δυνάμεις, δεν θα έχουμε πια τέτοιες επιθέσεις. Εξαιτίας της παρουσίας ξένων δυνάμεων σημειώνονται τέτοιες επιθέσεις», υποστήριξε ο Αμπντούλ Καχάρ Μπάλχι, που είναι μέλος της πολιτιστικής επιτροπής των Ταλιμπάν.

Λουτρό αίματος σημειώθηκε στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ όπου από δύο εκρήξεις με δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν.

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

UPDATE: Video after Kabul airport explosion shows multiple people dead on street. The video has been edited and blurred to hide the Graphic part. pic.twitter.com/YACkv08gge

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Οι φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σοκάρουν. Αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Injured people are seen being carried away to hospital in Kabul after two explosions outside of the airport.



Follow live updates on this breaking story: https://t.co/gBsX1lCZRN pic.twitter.com/bSrA5dMoWX