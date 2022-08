Τουλάχιστον τρεις νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες είναι ο – μέχρι στιγμής – απολογισμός της έκρηξης αυτοσχέδιας βόμβας σε ισλαμικό τέμενος στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην αστυνομία και σε νοσοκομείο.

Η έκρηξη έγινε «μέσα σε τζαμί (…) κατά τη διάρκεια της εσπερινής προσευχής» στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης του Αφγανιστάν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χαλίντ Ζαντράν, κάνοντας λόγο για «τραυματίες», αλλά χωρίς να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

Η ιταλική ΜΚΟ Emergency, η οποία διαχειρίζεται νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα, ανέφερε ότι διακομίστηκαν σε αυτό 27 τραυματίες, ανάμεσά τους επτάχρονο παιδί και λίγο αργότερα ανέφερε ότι τρεις τραυματίες υπέκυψαν.

«Τα περισσότερα θύματα που εισαγάγαμε μετά την έκρηξη στο εσωτερικό τζαμιού έχουν τραύματα από θραύσματα βόμβας και εγκαύματα», διευκρίνισε η ΜΚΟ σε e-mail στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος του καθεστώτος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, χωρίς να δώσει ούτε αυτός συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων, καταδίκασε μέσω Twitter τη βομβιστική επίθεση και κάλεσε τους πολίτες να «προσευχηθούν για τους μάρτυρες», ενώ διεμήνυσε πως οι «δολοφόνοι» θα «τιμωρηθούν πολύ σύντομα».

Ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας πληροφοριών έκανε λόγο για ως και 35 νεκρούς και τραυματίες στο Reuters, προσθέτοντας πως ο απολογισμός μπορεί να γίνει βαρύτερος. Ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχο τον οποίο δεν κατονόμασε, πως οι νεκροί είναι είκοσι.

