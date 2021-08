Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Καμπούλ αφήνουν οι Βρετανοί, ενώ ο ISIS έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του τζιχαντιστή που αιματοκύλησε το «Χαμίντ Καρζάι», παρασύροντας στο θάνατο 103 ανθρώπους.

Μπροστά στην μαύρη σημαία του ISIS, ο βομβιστής αυτοκτονίας που ευθύνεται για το λουτρό αίματος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ποζάρει με το πρόσωπό του καλυμμένο, ζωσμένος με εκρηκτικά και ένα όπλο στο χέρι.

Τη φωτογραφία αυτή έδωσε μέσω του Amaq, του πρακτορείου απ’ όπου «επικοινωνεί» τις επιθέσεις του, το Ισλαμικό Κράτος, λίγη ώρα μετά την αιματηρή επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 103 άνθρωποι, ανάμεσά τους 72 άμαχοι, Αμερικανοί στρατιώτες και μαχητές Ταλιμπάν.

Ως δράστης αναγνωρίστηκε ο Αμπντούλ Ρεχμάν Αλ Λόγκρι.

#ISIS claims responsibility of the today’s attacks on #KabulAiport through its official news agency “#Amaq” and published a photo of the attacker



+60 people are dead and at least 140 wounded in the attack “@CNN”



Twelve US service members were killed and 15 were injured “media” pic.twitter.com/CnykrSS8FA