Αφρίν: Το δράμα των αμάχων και η επίδειξη δύναμης του Ερντογάν

Στα κτίρια σύμβολα του Αφρίν, κυματίζει από το πρωί της Κυριακής (18.03.2018) κυματίζει η τουρκική σημαία. Οι τουρκικές ένοπλες μπήκαν στην πόλη ανήμερα της συμπλήρωσης 103 ετών από τη μάχη των Δαρδανελίων.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε εκδήλωση για τη Μάχη του Τσανάκαλε επέλεξε ο Ερντογάν να κάνει ο ίδιος την ανακοίνωση πως οι τουρκικές δυνάμεις μπήκαν στην Αφρίν. Τα είχε φροντίσει όλα στην εντέλεια.

«Μονάδες των Ελεύθερων Συριακών Δυνάμεων, που υποστηρίζονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κατέλαβαν τον έλεγχο του κέντρου της πόλης Αφρίν στις 08.30», ανακοίνωσε θριαμβευτικά ο Ερντογάν.

Ανακοίνωσε τον «θρίαμβό» του και μετά έκανε… βόλτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου για να αποθεωθεί από το πλήθος. Και όχι μόνο. Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ τον αποκαλούν ήδη «Ερντογάν ο πορθητής». Σαν να λέμε, ισάξιος του Μωάμεθ.

Και ο Ερνογάν δεν δείχνει διατεθειμένος να σταματήσει εδώ. Η τουρκική προεδρία, σε ανακοίνωσή της, διαμηνύει ότι δεν σταματήσει. Ότι το Αφρίν ήταν η αρχή. Και θα ακολουθήσουν κι άλλες πόλεις όπου βρίσκονται Κούρδοι. Όπως η Μανμπίζ. Μόνο που εκεί θα μπει και ο παράγοντας ΗΠΑ. Γιατί η Ουάσινγκτον, που άφησε τον «σουλτάνο» να κάνει το παιχνίδι του στο Αφρίν, έχει δυνάμεις στην πόλη. Την πόλη που ο Ερντογάν παλιότερα είχε δηλώσει πως θα «καθαρίσει» μετά το Αφρίν…

Όλα αυτά ενώ η διεθνής κοινότητα δεν έχει βγάλει άχνα για την εισβολή της Τουρκίας στο Αφρίν. Οι Κούρδοι υποχώρησαν για να ανασυνταχτούν. Και να κάνουν αυτό που ξέρουν καλά εδώ και χρόνια: ανταρτοπόλεμο.

Το είπε ξεκάθαρα ο Οτμάν Σεΐχ Ισά, αξιωματούχος της κουρδικής πολιτοφυλακής (YPG). Η τακτική των Κούρδων θα αλλάξει. Θα χτυπούν τους Τούρκους και τους Σύρους συμμάχους τους «όπου τους βρούν».

Η τοπική κουρδική διοίκηση της περιοχής του Αφρίν «υποσχέθηκε» ότι οι κούρδοι μαχητές θα γίνουν «διαρκής εφιάλτης» για τον τουρκικό στρατό και τους Σύρους αντάρτες. «Η αντίσταση στο Αφρίν θα συνεχισθεί μέχρι την απελευθέρωση όλων των εδαφών».

Άμαχοι τρομαγμένοι. Παιδιά με δάκρυα στα μάτια. Είναι η συγκλονιστική εικόνα που κατέγραψε το δίκτυο NRT TV στο Αφρίν. Είναι η στιγμή που άμαχοι εγκαταλείπουν σπίτια και ζωές. Παίρνουν τα παιδιά τους και λίγα υπάρχοντα μέσα σε σακούλες για να φύγουν.

Άλλωστε, εδώ και μέρες, η προώθηση των τουρκικών δυνάμεων και των συμμάχων τους προς την πόλη προκάλεσε μαζική έξοδο αμάχων, όπως ακριβώς και στο μέτωπο της ανατολικής Γούτα, όπου οι δυνάμεις του καθεστώτος της Δαμασκού πολεμούν τις δυνάμεις των Σύρων ανταρτών.

Προσπαθώντας να διαφύγουν από την προέλαση των τουρκικών δυνάμεων, περίπου τις 250.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν την πόλη του Αφρίν ακολουθώντας έναν διάδρομο προς νότο που οδηγεί προς τα υπό κουρδικό έλεγχο εδάφη ή προς ζώνες υπό τον έλεγχο της Δαμασκού.

Από την πρώτη στιγμή, οι τουρκικές δυνάμεις φρόντισαν να κάνουν επίδειξη δύναμης.

Δεν ήταν μόνο οι εικόνες της τουρκικής σημαίας να σχηματίζει σε όλα τα κυβερνητικά κτίρια της πόλης.

Δεν ήταν τα τανκς με την ημισέληνο μπροστά να προελαύσουν και τους στρατιώτες να φωνάζουν και να πυροβολούν ή τους κομάντος να φωτογραφίζονται πανηγυρίζοντας.

Ήταν η πτώση του αγάλματος ενός ήρωα των Κούρδων που δέσποζε στο κέντρο της πόλης. Είναι το άγαλμα του σιδηρουργού Κάβα, κεντρικού ήρωα της ιστορίας των Κούρδων για τη γιορτή του Νεβρόζ, του κουρδικού Νέου Έτους.

Και κάτι ακόμα, με ιδιαίτερο νόημα για την Τουρκία: η αποκαθήλωση του Οτσαλάν. Όπου υπήρχε αφίσα του φυλακισμένου ηγέτη του PKK, κατέβηκε εν ριπή οφθαλμού.

Γνωστό όργανο στα χέρια της Τουρκίας και ιδιαίτερα του Ερντογάν. Οι εικόνες με πολίτες του Αφρίν να… αλαλάζουν από χαρά.

Ή φωτογραφίες να δείχνουν πολίτες της πόλης να αγκαλιάζουν και να φιλούν στρατιώτες.

Locals in Syria's Afrin region cheer and greet Turkish soldiers and the Free Syrian Army members after they cleared the town centre from the YPG terror group https://t.co/L56mdLfYjJ pic.twitter.com/7hMdWW6D3C

Ούτε… κουβέντα φυσικά για λεηλασίες και επιθέσεις σε σπίτια και μαγαζιά.

I spoke to Arab activists who are on side of Turkish backed Syrian rebels in Afrin enclave. They complain all houses are being looted by rebels. Cars, furniture, tvs &supermarkets all getting stolen. Civilians who stayed behind are scared. Couple of pics emerging from Afrin: pic.twitter.com/5rMCvjaeMT

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 18, 2018