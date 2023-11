Δύο 12χρονοι συνελήφθησαν στην Αγγλία, για τη δολοφονία ενός 19χρονου. Το θύμα βρέθηκε θανάσιμα τραυματισμένο από μαχαίρι σε δρόμο της πόλης Γουλβερχάμπτον.

Ένας 19χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην πόλη Γουλβερχάμπτον, στην κεντρική Αγγλία για την άγρια δολοφονία του οποίου κρατούνται ως ύποπτοι δύο 12χρονοι, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Ο Σον Σισαχάι πέθανε τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου αφότου μαχαιρώθηκε κοντά σε έναν δρόμο στο νότιο τμήμα του Γουλβερχάμπτον, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά του Μπέρμιγχαμ.

«Δύο 12χρονοι συνελήφθησαν χθες (σ.σ. 14.11.2023) το βράδυ στα σπίτια τους, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για φόνο και παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση», ανέφερε η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς σε μία ανακοίνωσή της.

«Ενισχύσαμε τις περιπολίες στην περιοχή, καθώς κατανοούμε ότι αυτό το περιστατικό θα έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινότητα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Μπέρμινγχαμ:

#OpSceptre | We need your help 👮‍♂️



Help us reduce knife crime and gang activity in your area by reporting suspicious activity.



Get in touch today 📲 https://t.co/JV858hxnUf



To report anonymously, head to @CrimestoppersUK to give a report https://t.co/9gJ54FPPSd pic.twitter.com/Cp1lHUfsuX