Ο φόβος των τρομοκρατικών επιθέσεων από «μοναχικούς λύκους» στην Ευρώπη καλά κρατεί! Η Telegraph αποκάλυψε σήμερα (21.10.2023) ότι ένας Μαροκινός σκότωσε έναν 70χρονο στο Χάρτλπουλ της Αγγλίας για «εκδίκηση», «επειδή το Ισραήλ σκοτώνει παιδιά στη Γάζα».

Η τρομοκρατική ενέργεια του «μοναχικού λύκου» εκτυλίχθηκε την περασμένη Κυριακή στην Αγγλία και έγινε γνωστή σχεδόν μια εβδομάδα μετά, επειδή βουλευτές δήλωσαν ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μάθουν τι έγινε, εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και των ανησυχιών ότι οι διαδηλώσεις για αυτόν μπορεί να προκαλέσουν κύματα αντιδράσεων και επιθέσεων.

Ο «μοναχικός λύκος» είναι ο Άχμεντ Αλίντ, ένας 44χρονος Μαροκινός, ο οποίος δήλωσε στις Αρχές που τον συνέλαβαν ότι «το έκανε για την Παλαιστίνη». Ο άνδρας σκότωσε τον 70χρονο Τέρενς Κάρνεϊ, την ώρα που πήγαινε σε ένα ΑΤΜ για να πάρει χρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ.

Ο 44χρονος είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με φουσκωτό το 2020, ζητώντας άσυλο. Οι βρετανικές Αρχές παρέχουν ξενώνες σε αιτούντες άσυλο. Σε έναν τέτοιον ξενώνα στο Χαρτλπουλ έμενε και ο Άχμεντ Αλίντ, δίπλα από τον οποίο υπήρχε ένα ΑΤΜ που έμελε να γίνει ο τόπος θανάτου του 70χρονου από το μαχαίρι του ισλαμιστή.

