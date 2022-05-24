Σάλο έχει προκαλέσει η εικόνα με τους νέους βανδαλισμούς στην Αγιά Σοφιά, που κάνει τον γύρο των social media.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία και αναφέρουν χρήστες στα social media, επισκέπτες ξύνουν τους τοίχους και παίρνουν κομμάτια για… ενθύμιο! Σύμφωνα με φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, επρόκειτο για χριστιανούς τουρίστες, κάτι που υποστήριξε και η αρχιτέκτονας Seda Özen Bilgili στον λογαριασμό της στο Twitter.

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Ayasofya'ya giden bazı ziyaretçiler, tarihi yapıları kazıyıp poşetlere doldururken görüntülenmişti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti İncelemenin ardından Ayasofya Camii'nde duvarı kazıyanların Hıristiyan olduğu belirlendi. pic.twitter.com/bnSDRvTbZI

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“Ξένοι (Ορθόδοξοι) επισκέπτες, που θεωρούν τον γύψο ιερό και τον αφαιρούν. Θα βρεθεί αν ερευνηθεί. Στο παρελθόν, οι τουρίστες χρησιμοποιούσαν να αγοράσω αναμνηστικά από ψηφιδωτά». είπε.

Ayasofya‘nın müzeden camiye çevrilmesinden sonra çıkan tahribatlara bir yenisi daha eklendi. Bin 485 yıllık yapıyı ziyaret eden kişilerin duvardan parçaları ‘kutsal’ sayarak götürdüğü iddia edildi. Söz konusu iddiayı Twitter hesabından Yüksek Mimar Seda Özen Bilgili paylaştı. pic.twitter.com/cyIdWv8zVn