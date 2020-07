Μια κίνηση του ανώτατου Ιμάμη, Ερμπάς, την ώρα της προσευχής στην Αγιά Σοφιά κρύβει πολύ μεγάλους συμβολισμούς όπως επισημαίνει ο εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Στο κήρυγμά του μεταξύ άλλων είπε: «Η λαχτάρα του εθνους μας που είχε γίνει βαθιά πληγή τελειώνει». Είπε ακόμα: «Οι πόρτες του τζαμιου της Αγιάς Σοφιάς οπως και στα άλλα τζαμιά της χώρας θα είναι ανοιχτές για όλους τους υπηρέτες του Αλλάχ» και «Όσοι αγγίζουν τα θεμελιώδη αγαθά και τις αξίες είναι καταραμένοι».

Όπως επισημαίνει και θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί, ο Ιμάμης ανέβηκε στον άμβωνα μέσα στην Αγιά Σοφιά, υποβασταζόμενος από ένα Οθωμανικό ξίφος. Και αυτή η κίνηση παρουσία όλης της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, όπως επισημαίνει ο δημοσιογράφος συμβολίζει την εκπλήρωση των νεοοθωμανικών ονείρων του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword ⚔️to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.



Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2