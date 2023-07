Περισσότεροι από 100 άνθρωποι παγιδεύτηκαν στο πρώην σπίτι της διάσημης Αγγλίδας συγγραφέα, της μυθικής Αγκάθα Κρίστι, για ώρες την περασμένη εβδομάδα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η κατοικία Γκρίνγουεϊ στο Ντέβον, στην οποία έζησε η θρυλική Αγγλίδα συγγραφέας, Αγκάθα Κρίστι που διαμόρφωσε την αστυνομική λογοτεχνία είναι ανοιχτή για ξεναγήσεις κοινού και πολλοί θαυμαστές την επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ξέσπασε κακοκαιρία.

Όπως ανέφερε το Devon Live, δέντρο ξεριζώθηκε από τον ισχυρό άνεμο και τη βροχή σε δρόμο που οδηγεί στην κατοικία με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τρόπος διαφυγής από την περιοχή.

Η Καρολάιν Χέβεν, μία από τις επισκέπτριες δήλωσε ότι περίπου 100 άνθρωποι παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο σπίτι της Αγκάθα Κρίστι και εκπρόσωπος του οργανισμού προστατευόμενων τοποθεσιών και κτιρίων, National Trust, που διαχειρίζεται το ακίνητο είπε ότι υπήρχαν «επισκέπτες, προσωπικό και εθελοντές στο Γκρίνγουεϊ που δεν μπορούσαν να φύγουν».

Πρόσθεσε ότι «καταβλήθηκαν προσπάθειες» για να είναι άνετη η παραμονή τους στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχόλιά τους παραλλήλισαν την κατάσταση με τα γεγονότα στο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι «And then There Were None» (Και μετά δεν έμεινε κανένας), όπου άγνωστοι προσκαλούνται σε μια έπαυλη στο Ντέβον και πολλοί από αυτούς δολοφονούνται.

Η κατοικία Γκρίνγουεϊ της Αγγλίδας συγγραφέα πρόκειται να παραμείνει κλειστή για αόριστο χρονικό διάστημα, λόγω των «εκτεταμένων ζημιών από την καταιγίδα».