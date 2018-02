Ο 49χρονος Daniel Craig προκάλεσε χαμό στα social media με την εμφάνισή του στα BAFTAs την Κυριακή. Οι θαυμαστές του σχολίαζαν ότι φαινόταν «πλαστικός» και «μεγαλύτερος».

«Γιατί το πρόσωπο του είναι έτσι;» σχολίασε χρήστης στο Twitter. Τα πληκτρολόγια πήραν φωτιά με πολλούς να κάνουν λόγο για έναν «διαφορετικό» Daniel Craig.

Και ενώ όλοι σχολιάζουν την εμφάνισή του, ο διάσημος ηθοποιός έχει υπογράψει για την πέμπτη ταινία Bond 25 όπου θα υποδυθεί τον διάσημο πράκτορα.

Daniel Craig Fans Baffled By James Bond’s Unrecognizable Face At The BAFTAS https://t.co/W1PzI7e8cJ pic.twitter.com/5paDtBexN2

Daniel Craig’s Bizarre New Face — As 007 Star Gears Up For James Bond & Saving His Marriage! https://t.co/MWJFYJr9tY pic.twitter.com/lADZtrQfMf

#DanielCraig may want to think about playing #FrankSinatra in any planned biopic rather than #JamesBond.#OlBlueEyes pic.twitter.com/euFSgCh4gE

— John Maltman (@JohnMalt1) February 20, 2018