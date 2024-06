Αγωνιά η σύζυγος του Dr Mosley, Claire Bailey: Μαζί στη δουλειά και στη ζωή

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης του 67χρονου Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Michael Mosley, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 05.06.2024 κατά την διάρκεια των διακοπών του με την σύζυγό του, στη Σύμη.

Ώρες αγωνίας βιώνει και η σύζυγος του Μάικλ Μόσλεϊ, του βρετανού δημοσιογράφου και παρουσιαστή του BBC ο οποίος παραμένει άφαντος στη Σύμη μετά από τρεις μέρες.

Όταν οι δυο τους έφτασαν στη Σύμη για να απολαύσουν τις διακοπές τους μαζί με φιλικό τους ζευγάρι το οποίο διατηρεί σπίτι στο νησί, ούτε που φαντάζονταν πως οι διακοπές θα εξελίσσονταν σε περιπέτεια.

Τα βρετανικά μέσα αναφέρονται εκτενώς τόσο στην εξαφάνισή του όσο και στη μεγάλη κινητοποίηση που έχει στηθεί για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται εστιάζουν κυρίως σε δύο σημεία, στον οικισμό Πέδι της Σύμης, αλλά και περιμετρικά στις παραλίες του νησιού.

Έχει στηθεί μία τεράστια επιχείρηση εντοπισμού του Mosley κι έχουν επιστρατευθεί ελικόπτερα, drones, βάρκες, πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και η εθελοντική ομάδα διασωστών στη Σύμη, καθώς το νησί προσφέρεται για περιπάτους και πεζοπορίες με κάποια σημεία να είναι αρκετά απότομα.

Οι έρευνες σταμάτησαν τη νύχτα αλλά ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Η Αστυνομία φοβάται ότι ο 67χρονος μπορεί «να γλίστρησε, να σκόνταψε ή να έπεσε», ενώ περπατούσε σε συνθήκες καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 36 βαθμούς την περασμένη Τετάρτη

Η σύζυγός του, δρ Κλερ Μπέιλι, 62 ετών, αναζήτησε βοήθεια όταν ο 67χρονος δεν επέστρεψε, ενώ είχε φτάσει 7:30 το απόγευμα, με τις τοπικές αρχές να ψάχνουν τη διαδρομή του κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η Αστυνομία τον δήλωσε αγνοούμενο την Πέμπτη (06/06) στις 10:30 το πρωί και η Αθήνα άρχισε να «εργάζεται», ώστε να βοηθήσει τις Αρχές του νησιού της Σύμης. Μέχρι το μεσημέρι, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα βρίσκονταν στη διάθεση των τοπικών αρχών, για να βρουν τον παγκοσμίου φήμης διαιτολόγο, ο οποίος εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από την παραλία του Αγίου Νικολάου προς το χωριό Πέδι, μέσω ενός βραχώδους μονοπατιού με απότομα σημεία.

Η ακτοφυλακή διεξήγαγε έρευνες στη θάλασσα, ενώ η πυροσβεστική ερεύνησε τα δασώδη σημεία και τους λόφους του απομακρυσμένου νησιού, με drone και εθελοντές.

«Όλες οι προσπάθειες δεν οδήγησαν στον εντοπισμό. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα», είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στη Mail.

«Μπορεί να γλίστρησε, να σκόνταψε, να έπεσε, ακόμα και να τον δάγκωσε φίδι, μένοντας κάπου τραυματισμένος», συμπλήρωσε.

«Δεν υπάρχει κανένα ίχνος του. Κανένα απολύτως. Και αυτό σημαίνει πως για εμάς τουλάχιστον, κάθε πιθανό σενάριο είναι ανοιχτό και διερευνάται», τόνισε.

Η Αστυνομία χρησιμοποίησε θερμικές κάμερες σε λόφους με θέα στο Πέδι, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος του βρετανού παρουσιαστή του BBC.

Νωρίτερα οι ερευνητές είχαν πάρει καταθέσεις από ιδιοκτήτες εστιατορίων και καταστηματάρχες, ενώ εξέτασαν και πλάνα από κάμερες της περιοχής.

Ο άνδρας με την απίστευτη ομοιότητα

Οι ελπίδες αναπτερώθηκαν όταν ένας άνδρας που τα χαρακτηριστικά του ταίριαζαν με την περιγραφή του αγνοούμενου και φορούσε τα ίδια ρούχα εντοπίστηκε να περπατά κατά μήκος της ακτής γύρω στις 16:30 την Τετάρτη (04/06) μαζί με μια γυναίκα.

Η Αστυνομία και η σύζυγός του Dr Bailey έσπευσαν στο εστιατόριο Κατσάρας, για να δουν το βίντεο και παρά την εκπληκτική ομοιότητα τελικά παρατήρησαν ότι δεν ήταν ο αγνοούμενος.

Μια στάση λεωφορείου στην οποία λέγεται ότι είχε εντοπιστεί ο Dr Mosley ήταν κοντά, αλλά δεν υπήρχε κάμερα ώστε να βοηθηθούν οι Αρχές.

Η γνωριμία του Μάικλ Μόσλεϊ και της Κλερ Μπέιλι

Ο Μάικλ Μόσλεϊ και η Κλερ Μπέιλι γνωρίστηκαν στη Σχολή Ιατρικής. Ο Μόσλεϊ είχε γεννηθεί στην Ινδία αλλά ήταν μαθητής σε οικοτροφείο στην Αγγλία. Σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ξεκίνησε να δουλεύει ως τραπεζίτης στο Λονδίνο αλλά δεν άργησε να καταλάβει ότι δεν του ταίριαζε.

Μετά από δύο χρόνια αποφάσισε όμως να κάνει στροφή στην καριέρα του και σπούδασε Ιατρική στο UCL το 1980. Εκεί, γνώρισε την Κλερ Μπέιλι.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1987 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, τρία αγόρια, τους Dan, Alex and Jack κι ένα κορίτσι την Kate. «Η κόρη μας είναι ακριβώς όπως η μαμά της, κοινωνική και πολύ αγαπητή», έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο παρουσιαστής.

Το ζευγάρι ζει στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Η Κλερ εργάζεται επίσης στον τομέα της διατροφής και της διαιτολογίας όπως και ο σύζυγός της.

Ειδικεύεται στο να βοηθά τους ασθενείς να χάσουν βάρος, να αντιμετωπίσουν το ζάχαρο και τον διαβήτη.

Η Κλερ έχει επηρεάσει τον σύζυγό της σχετικά με τις διατροφικές του συνήθειες. Πριν γνωριστούν ο Μάικλ δεν για παράδειγμα έτρωγε χόρτα και, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, του έκρυβε τις σοκολάτες.

Η Κλερ είναι επίσης συγγραφέας μπεστ σέλερ, η οποία έχει γράψει βιβλία, μεταξύ των οποίων τα 8-Week Blood Sugar Diet Recipe Book, Clever Guts Diet Recipe Book, The Fast 800 Recipe Book και The Fast 800 Easy.

Οι διακοπές που εξελίχθηκαν σε θρίλερ

Ο δρ Μόσλεϊ και η σύζυγός του προσγειώθηκαν στο νησί των 25 τετραγωνικών μιλίων την Τρίτη και επρόκειτο να μείνουν για μία εβδομάδα μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι που έχει σπίτι στη Σύμη.

Οι δυο τους είχαν επιλέξει το ελληνικό γραφικό νησί για να ξεκουραστούν έπειτα από μια πολύμηνη περιοδεία για την προώθηση της εκστρατείας τους για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Τα δύο ζευγάρια ανέβηκαν με βάρκα στην ακτή το πρωί της Τετάρτης. Σταμάτησαν στην παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου ο διαιτολόγος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, πήγε για μπάνιο στη θάλασσα πριν αποφασίσει να περπατήσει τα 2,2 μίλια, για να επιστρέψει στο σπίτι γύρω στις 13:30.

Είχε αφήσει το κινητό του στο σπίτι των φίλων τους και, όταν η γυναίκα του και το ζευγάρι επέστρεψαν στην κατοικία, διαπίστωσαν ότι ο Dr Mosley δεν είχε επιστρέψει και το κινητό του ήταν εκεί που το άφησε.

Αφού σήμανε συναγερμός, μια γυναίκα ανέφερε ότι είδε τον βρετανό δημοσιογράφο να περπατά μπροστά από μια στάση λεωφορείου στο Πέδι, στα μισά του δρόμου μεταξύ της παραλίας του Αγίου Νικολάου και της πόλης της Σύμης. Μάλιστα, υπήρχαν επίσης ισχυρισμοί ότι εθεάθη να μιλάει με κάποιον.

Εάν επιβεβαιωθεί, η συγκεκριμένη μαρτυρία θα δείχνει ότι πέρασε από το πιο επικίνδυνο παράκτιο τμήμα της διαδρομής. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να βρουν καμία εικόνα του γιατρού στο περιορισμένο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης της περιοχής.

Ένας κάτοικος του νησιού και φίλος του ζευγαριού μίλησε στο BBC Radio 5 Live για την τοποθεσία του νησιού από την οποία εικάζεται ότι πέρασε.

«Είναι ένας δρόμος που κατευθύνεται κάπως πάνω από την πλαγιά του βουνού, αλλά διευρύνθηκε πρόσφατα και υπάρχει μόνο μία διαδρομή, επομένως δεν είναι δυνατόν να χαθεί κάποιος», είπε. «Δεν είναι δυνατόν να χαθείς εκεί πάνω», συμπλήρωσε.

«Πρόκειται για 20 λεπτά πεζοπορίας κάτω από την πλαγιά του βουνού, αλλά δεν είναι υπερβολικά δύσκολη διαδρομή που θα μπορούσε να θεωρηθεί επικίνδυνη – είναι κάτι που κάνουν οι τουρίστες κάθε μέρα το καλοκαίρι».

Υπάρχουν αρκετές βραχώδεις προεξοχές κατά μήκος της διαδρομής προς το Πέδι και εκφράζονται φόβοι ότι ο δρ Μόσλεϊ θα μπορούσε να είχε πέσει στη θάλασσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις περάσει τη μικρή παραλιακή πόλη Πέδι, η διαδρομή προς το εξοχικό του περιλαμβάνει κεντρικούς δρόμους γεμάτους σπίτια.

Ο δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, είπε ότι η περιοχή που χάθηκε ο διαιτολόγος θεωρείται «δύσκολη καθώς είναι αρκετά βραχώδης».

«Γύρισε από την παραλία, κάποιοι τον είδαν, αλλά μετά χάθηκαν τα ίχνη του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο δρ Μόσλι «ήθελε να περπατήσει από την παραλία, αλλά αυτή είναι μια απόσταση περίπου μιάμιση ώρα και υπάρχουν πιο σύντομες διαδρομές που θα μπορούσε να έχει ακολουθήσει».

Ο κ. Παπακαλοδούκας πρόσθεσε: «Ο Βρετανός έχει έρθει για διακοπές με τη σύζυγό του και φιλοξενείται από δύο φίλους τους στο νησί μας. Ξέρουμε ότι είχε πάει για μπάνιο… αλλά, επειδή του αρέσει η πεζοπορία και η περιοχή, αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια».

«Κάποιοι μάρτυρες είπαν ότι τον είδαν να επιστρέφει στο Πέδι και να μιλά με ένα άλλο άτομο. Όλα αυτά είναι μαρτυρίες που διερευνώνται αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Η Αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στην περιοχή Πέδι, όπου η υποτιθέμενη θέασή του έγινε από μια ντόπια γυναίκα. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο, ενώ σήμερα θα φτάσει ειδική μονάδα αστυνομικών σκύλων.

Η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ανακριθεί».

Αξιωματούχοι της αστυνομίας αναγνώρισαν ότι η εξαφάνιση ενός τόσο σημαντικού ατόμου αποτελεί μια τεράστια πρόκληση στην αρχή της τουριστικής περιόδου.

«Μπορεί να γλίστρησε και να έπεσε, ίσως λόγω καρδιακής προσβολής στην πορεία», είπε αστυνομική πηγή. «Τίποτα σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκλειστεί», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος του Foreign Office δήλωσε χθες το βράδυ: «Στηρίζουμε την οικογένεια ενός Βρετανού που αγνοείται στην Ελλάδα και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές».

Ποιος είναι ο Βρετανός δημοσιογράφος

Ο Dr Michael Mosley είναι ένας από τους πιο γνωστούς τηλεοπτικούς γιατρούς της Βρετανίας, ο οποίος έγινε διάσημος με τηλεοπτικές εμφανίσεις και μια σειρά από βιβλία διατροφής που έγιναν μπεστ-σέλερ.

Γεννήθηκε στην Καλκούτα της Ινδίας και φοίτησε σε οικοτροφείο στην Αγγλία πριν σπουδάσει στην Οξφόρδη. Ο Δρ Mosley δοκίμασε να εργαστεί ως τραπεζίτης επενδύσεων πριν μετεκπαιδευτεί ως γιατρός.

Σπούδασε ιατρική στο Royal Free Hospital του Λονδίνου και στη συνέχεια εργάστηκε να στο BBC ως εκπαιδευόμενος βοηθός παραγωγού.

Ο Δρ Mosley έκανε μια σειρά από επιστημονικά και ιστορικά ντοκιμαντέρ επί 25 χρόνια, και κατάφερε να γίνει παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός στην εταιρεία.

Στη δημοσιογραφική του καριέρα έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο John Cleese, ο Jeremy Clarkson, ο καθηγητής Robert Winston και ο Sir David Attenborough.

Ήταν δημιουργός και εκτελεστικός παραγωγός σε τρία από τα πιο δημοφιλή επιστημονικά και ιστορικά προγράμματα της τελευταίας δεκαετίας: Pompeii – The Last Day, Supervolcano και Krakatoa.

Είναι παρουσιαστής στην εκπομπή Trust Me, I’m A Doctor στο BBC 2. Παράλληλα, είναι γνωστός για τις διατροφικές του συμβουλές,

Είναι γνωστός για τις συμβουλές διατροφής του, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμματικής νηστείας, The Fast 800 και της δίαιτας 5: 2, της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων και της κετογονικής δίαιτας.

Ο γκουρού της δίαιτας έχει επίσης δημοσιεύσει ένα βιβλίο για τη χρήση της διατροφής για τη βελτίωση του ύπνου, με τίτλο Fast Asleep, αφού αποκάλυψε ότι υπέφερε από χρόνια αϋπνία.

Ο Δρ Mosley εμφανίζεται τακτικά στο podcast του Just One Thing καθώς και στην εκπομπή The One Show του BBC.

Το τελευταίο του βιβλίο, The 8-week Blood Sugar Diet, εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 και έγινε διεθνές μπεστ σέλερ.

Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, και έχει αναδειχθεί σε Ιατρικός Δημοσιογράφος της Χρονιάς από τον Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο το 1995.

Εκτός από τη στήλη του στην Daily Mail, ο Dr Mosley γράφει για τις εφημερίδες The Mail on Sunday, The Times και The Independent. Είναι τακτικός αρθρογράφος του περιοδικού Focus και του Eureka.

Παντρεύτηκε την Clare Bailey το 1987, αφού γνωρίστηκε στην ιατρική σχολή, και έχουν τέσσερα παιδιά μαζί.

Ο Dr Mosley και η σύζυγός του, η οποία είναι επίσης αρθρογράφος της Mail, μόλις ολοκλήρωσαν μαζί μια περιοδεία σε όλη τη χώρα με τίτλο: «Φάτε καλά, κοιμηθείτε καλύτερα, ζήστε περισσότερο».

Πληροφορίες από Dailymail και Sun

Πηγή φωτογραφιών: Reuters