Η είδηση κάνει τα τελευταία λεπτά το γύρο των social media και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στο Μανχάταν, στο νησί Ρούσβελτ.

Την είδηση συμπληρώνει το στοιχείο ότι ταρακουνήθηκαν κτίρια, χωρίς να γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες.

BREAKING: Numerous reports of multiple explosions and buildings shaking near Roosevelt Island, Manhattan, New York City pic.twitter.com/oqbTUK99fR

Για την ώρα πηγαίνουν προς το σημείο πολλά συνεργεία έκτακτης ανάγκης μετά τις αναφορές για πολλαπλές εκρήξεις που έκαναν κτίρια να σείονται στην περιοχή.

Ήδη έχει δοθεί εντολή να αντιμετωπιστούν διακοπές ρεύματος σε πολλά κτίρια.

🚨#BREAKING: Numerous reports of multiple explosions and buildings shaking on Roosevelt Island



📌#Manhattan l #NewYork



Currently, numerous emergency crews and other agencies are responding to reports of multiple explosions, causing buildings to shake in the Roosevelt Island… pic.twitter.com/SHAknHOEfx