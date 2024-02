Δεν έχει προηγούμενο το περιστατικό που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην Αυστραλία με πρωταγωνιστή ένα αγοράκι.

Συγκεκριμένα ένα αγοράκι τριών ετών κατάφερε να μπει μέσα σε μηχάνημα «Hello Kitty» με γάντζο που πιάνει λούτρινα κουκλάκια και λειτουργεί με κέρματα σε εμπορικό κέντρο της Αυστραλίας, από το οποίο «δεν έδειχνε να βιάζεται να βγει» όταν το απεγκλώβισαν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Κουίνσλαντ.

Ο Ίθαν κατάφερε να τρυπώσει στο μηχάνημα με τα λούτρινα, περνώντας μέσα από τον χώρο που έχει στο κάτω μέρος του για να πέσει το κουκλάκι όταν κάποιος καταφέρει να το πιάσει με την δαγκάνα που ενεργοποιείται με κέρμα.

Το βίντεο της αστυνομίας δείχνει αστυνομικούς την ώρα που παρακολουθούν το αγοράκι να κινείται ήρεμα ανάμεσα στα λούτρινα κουκλάκια.

«Η αστυνομία εξασφάλισε ότι ο Ίθαν βρισκόταν σε επαρκή απόσταση προτού σπάσει ένα τζάμι του μηχανήματος για να τον ελευθερώσει», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ίδια.

