Άγρια δολοφονία 15χρονης στο Μεξικό: Ανήλικες την έπνιξαν με σχοινί και τράβηξαν σε βίντεο τα βασανιστήριά της

Έριξαν ασβέστη στη σορό της για να κρύψουν τα ίχνη τους
Μόνο 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης επιβλήθηκαν σε δύο κορίτσια 15 και 13 χρόνων για την άγρια δολοφονία μιας 15χρονης στο Μεξικό. Οι ανήλικες αφού έδεσαν το θύμα σε μία καρέκλα, την στραγγάλισαν και έθαψαν τη σορό της για να κρύψουν τα ίχνη τους. Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα με ανήλικους δράστες, το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή που δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα της κηδείας της 15χρονης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει οργή και αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος.

Η στυγερή δολοφονία έγινε το 2025 στη Σινόρα του Μεξικού. Οι δύο ανήλικες οδήγησαν την 15χρονη Λέιλα Μπεσέρα σε «παγίδα» λέγοντας πως της έχουν μία έκπληξη. Στη συνέχεια την έπεισαν να κάτσει σε καρέκλα και να της δέσουν τα μάτια με μαντίλι. Αφού το κορίτσι ακινητοποιήθηκε της πέρασαν στον λαιμό σχοινί και την στραγγάλισαν. Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι το ότι τα δύο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν τα βασανιστήρια της με κινητό τηλέφωνο.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι να κλαίει ενώ οι δύο ανήλικες γελούσαν. Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, έριξαν ασβέστη στη σορό και την έθαψαν για να καλύψουν τα ίχνη τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

Η μητέρα της 15χρονης ξεκίνησε να την αναζητά από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μπορεί να βρει ούτε ένα στοιχείο για το που είναι. Λίγες ώρες μετά, βρήκε στο κινητό της το βίντεο της δολοφονίας του παιδιού της.

Ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση, πριν από λίγες ημέρες επέβαλε ποινή 2 ετών και 10 μηνών στην 15χρονη και 11 μήνες επιτήρησης στη 13χρονη. Και στις δύο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.657 πέσος (2.800 ευρώ), ένα ποσό που δεν κάλυψε ούτε τα έξοδα για την κηδεία του μικρού κοριτσιού, γράφουν τα τοπικά μέσα.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα της, η Λέιλα δεχόταν bullying από τις ανήλικες για το χρώμα του δέρματός της. Πληροφορίες αναφέρουν πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία.

Αν και οι ποινές στις δύο ανήλικες προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, η εισαγγελία της πόλης Σονόρα εξήγησε ότι οι ποινές που ανακοινώθηκαν ήταν εντός των ορίων του ποινικού κώδικα για εγκλήματα που διαπράττονται από ανήλικους.

Η οικογένεια της Λέιλα αναμένεται να καταθέσει έφεση καθώς ζητά να επιβληθεί η μέγιστη ποινή στις δύο ανήλικες.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: «Αν δεν τηρηθεί η συμφωνία για εκεχειρία, θα ξεκινήσει το πιστολίδι»
Ο Αμερικανός πρόεδρος «υποσχέθηκε» σφοδρές επιθέσεις σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για «οποιονδήποτε λόγο» η κατάπαυση του πυρός – Δήλωσε πως ο στρατός των ΗΠΑ ξεκουράζεται μέχρι την επόμενη κατάκτησή του
Ντόναλντ Τραμπ 9
Εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: Στα χέρια του Ιράν η παγκόσμια οικονομία – Η Ευρώπη καλείται να πληρώσει τα σπασμένα Τραμπ
Η εκεχειρία κρίνεται στα Στενά του Ορμούζ - Η μερική ή πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας για εβδομάδες έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με επιθέσεις αν δεν τηρηθεί η συμφωνία – Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ
Την Παρασκευή ξεκινούν οι συνομιλίες στο Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου - Νέες αιχμές Τραμπ για τις χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ - Κρανίου τόπος ο Λίβανος
Πολυκατοικία
Wall Street Journal: Η Ελλάδα στη λίστα των χωρών του ΝΑΤΟ που θα επιβραβεύσει ο Τραμπ – Ποιες θα «τιμωρηθούν»
«Είναι αρκετά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ αυτός είναι που χρηματοδοτεί την άμυνά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
Ντόναλντ Τραμπ και Κυριάκος Μητσοτάκης 24
Το Ιράν δεν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, πετρελαιοφόρο ανέκρουσε πρύμναν, εκατόμβη νεκρών στον Λίβανο, στον «αέρα» η εκεχειρία
Περισσότεροι από 182 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στον Λίβανο - «Η συμφωνηθείσα ανακωχή δεν αφορά την εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», ξεκαθαρίζει ο Νετανιάχου
Διασώστες σε κατεστραμμένο κτίριο μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στη Βηρυτό του Λιβάνου
5
Newsit logo
Newsit logo