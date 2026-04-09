Άγρια δολοφονία 15χρονης στο Μεξικό: Ανήλικες την έπνιξαν με σχοινί και τράβηξαν σε βίντεο τα βασανιστήριά της

Μόνο 2 χρόνια και 10 μήνες φυλάκισης επιβλήθηκαν σε δύο κορίτσια 15 και 13 χρόνων για την άγρια δολοφονία μιας 15χρονης στο Μεξικό. Οι ανήλικες αφού έδεσαν το θύμα σε μία καρέκλα, την στραγγάλισαν και έθαψαν τη σορό της για να κρύψουν τα ίχνη τους. Αν και πρόκειται για ένα από τα πιο στυγερά εγκλήματα με ανήλικους δράστες, το δικαστήριο επέβαλε χρηματική ποινή που δεν φτάνει ούτε για τα έξοδα της κηδείας της 15χρονης με αποτέλεσμα να ξεσπάσει οργή και αντιδράσεις από την οικογένεια του θύματος.

Η στυγερή δολοφονία έγινε το 2025 στη Σινόρα του Μεξικού. Οι δύο ανήλικες οδήγησαν την 15χρονη Λέιλα Μπεσέρα σε «παγίδα» λέγοντας πως της έχουν μία έκπληξη. Στη συνέχεια την έπεισαν να κάτσει σε καρέκλα και να της δέσουν τα μάτια με μαντίλι. Αφού το κορίτσι ακινητοποιήθηκε της πέρασαν στον λαιμό σχοινί και την στραγγάλισαν. Το ακόμη πιο σοκαριστικό της υπόθεσης είναι το ότι τα δύο κορίτσια βιντεοσκοπούσαν τα βασανιστήρια της με κινητό τηλέφωνο.

Στο βίντεο φαίνεται το κορίτσι να κλαίει ενώ οι δύο ανήλικες γελούσαν. Αφού ολοκλήρωσαν το σχέδιό τους, έριξαν ασβέστη στη σορό και την έθαψαν για να καλύψουν τα ίχνη τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

MÉXICO EN SHOCK



Layla, una chica mexicana de 15 años, fue engañada por sus propias amigas con la excusa de que le tenían una sorpresa. Todo terminó de la peor manera: la mataron. Detrás, una mezcla de envidia y un pibe con el que ella estaba saliendo. pic.twitter.com/cLTQ4L56av — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) April 6, 2026

Η μητέρα της 15χρονης ξεκίνησε να την αναζητά από την πρώτη στιγμή, χωρίς να μπορεί να βρει ούτε ένα στοιχείο για το που είναι. Λίγες ώρες μετά, βρήκε στο κινητό της το βίντεο της δολοφονίας του παιδιού της.

Ο δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση, πριν από λίγες ημέρες επέβαλε ποινή 2 ετών και 10 μηνών στην 15χρονη και 11 μήνες επιτήρησης στη 13χρονη. Και στις δύο επιβλήθηκε πρόστιμο 5.657 πέσος (2.800 ευρώ), ένα ποσό που δεν κάλυψε ούτε τα έξοδα για την κηδεία του μικρού κοριτσιού, γράφουν τα τοπικά μέσα.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα της, η Λέιλα δεχόταν bullying από τις ανήλικες για το χρώμα του δέρματός της. Πληροφορίες αναφέρουν πως το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η ερωτική αντιζηλία.

Αν και οι ποινές στις δύο ανήλικες προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, η εισαγγελία της πόλης Σονόρα εξήγησε ότι οι ποινές που ανακοινώθηκαν ήταν εντός των ορίων του ποινικού κώδικα για εγκλήματα που διαπράττονται από ανήλικους.

Η οικογένεια της Λέιλα αναμένεται να καταθέσει έφεση καθώς ζητά να επιβληθεί η μέγιστη ποινή στις δύο ανήλικες.