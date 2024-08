Άγρια κόντρα των ΥΠΕΞ Ισραήλ και Τουρκίας: «Δικτάτορας ο Ερντογάν» – «Είσαι ψεύτης και συκοφάντης»

Σε νέα «αχαρτογράφητα νερά» μπαίνει η αντιπαράθεση της Τουρκίας με το Ισραήλ, με προφανή αφορμή τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εκφράσεις που πλέον ανταλλάσσουν δημόσια, πχ μέσω Twitter, κορυφαίοι παράγοντες της Τουρκίας και του Ισραήλ έχουν ξεφύγει προ πολλού, αρχής γενομένης με τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που δεν διστάζει να παρομοιάζει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Χίτλερ, όπως έκανε μόλις χθες, 5.8.2024, αναφερόμενος στην ομιλία του στο Κογκρέσο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Κατς «σήκωσε το γάντι» και δεν χαρίστηκε στον Ερντογάν, απαντώντας του μέσω X (πρώην Twitter):

«Χθες, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στις ΗΠΑ και τα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι “αιχμαλωτίστηκαν από τους σιωνιστές του Ισραήλ”.

«Ερντογάν, αν κάποιος είναι σκλαβωμένος, είναι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας υπό τη δικτατορία σου. Περιορίζετε την πρόσβαση 57 εκατομμυρίων Τούρκων χρηστών στο Instagram, αλλά εσύ έχεις πρόσβαση από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram. Οι επιθέσεις εναντίον μου δεν θα με εμποδίσουν να αποκαλύψω την αλήθεια στους πολίτες της Τουρκίας και του κόσμου. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς, ένας ηγέτης που καταπιέζει το λαό του σαν δικτάτορας είναι δικτάτορας», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ.

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were “taken hostage by the Zionists in Israel.”



Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users… pic.twitter.com/EOgELcp2G4