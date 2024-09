Άγριο σφυροκόπημα του Λιβάνου από το Ισραήλ ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές

Μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών έχει εξαπολύσει το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι τις επόμενες ημέρες, προαναγγέλλοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο. «Αυτές είναι μέρες κατά τις οποίες το ισραηλινό κοινό θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία», δήλωσε ο Yoav Gallant.

«Βαθαίνουμε τις επιθέσεις μας στον Λίβανο, η ακολουθία των επιχειρήσεων συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας – να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους», είπε ακόμα.

Τα πυρά έχουν ήδη ενταθεί σήμερα το πρωί, με το Ισραήλ να εξαπολύει εκτεταμένες επιθέσεις σε όλο το νότιο Λίβανο.

Νωρίτερα κάτοικοι του νότιου Λιβάνου δέχθηκαν κλήσεις από λιβανέζικο τηλεφωνικό αριθμό που τους ζητούσε να απομακρυνθούν 1 χιλιόμετρο από οποιαδήποτε θέση χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, δήλωσε δημοσιογράφος του Reuters.

Σε δήλωσή του στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι επεσήμανε ότι αυτή η προειδοποίηση μεταδίδεται «στα αραβικά από όλα τα δίκτυα και τις πλατφόρμες στον Λίβανο».

IDF Expands Strikes in Lebanon.



Massive airstrikes are targeting rocket launchers and launch sites across Lebanon, with over 150 targets hit so far. The next wave of attacks is underway.



Reports from Lebanon indicate that the country is shaking. pic.twitter.com/PvdeHBPnuv