Αηδιαστικό βίντεο δείχνει influencer να πλένει τα βρώμικα εσώρουχά της σε καφετιέρα ξενοδοχείου – Αγωγή 1 εκατ. δολαρίων

Στο βίντεό της, η Woodcox ισχυρίζεται ότι έμαθε το «κόλπο» από μια αεροσυνοδό
Η influencer Tara Woodcox
Η influencer Tara Woodcox

Μια influencer από το Οχάιο, η Tara Woodcox, έχει βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής και φημολογούμενης αγωγής ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, μετά την επανεμφάνιση ενός παλιού βίντεο της σε ξενοδοχείο, που προκάλεσε διαδικτυακή οργή.

Η influencer φαίνεται να ανέβασε ένα βίντεο που έπλενε τα βρώμικα εσώρουχά της σε καφετιέρα ξενοδοχείου και έχει προκαλέσει σάλο. Το βίντεο της Woodcox άρχισε πρόσφατα να κυκλοφορεί ξανά στα social media προκαλώντας viral αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ότι το ξενοδοχείο έχει κινηθεί νομικά εναντίον της μετά από παράπονα άλλων επισκεπτών. 

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι ταξιδιώτες που αναγνώρισαν το ξενοδοχείο από το βίντεο ζήτησαν αποζημίωση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει κατατεθεί αγωγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων από το ξενοδοχείο. 

Στο βίντεό της, η Woodcox ισχυρίζεται ότι έμαθε το «κόλπο» από μια αεροσυνοδό, η οποία πρότεινε να χρησιμοποιεί τη μηχανή καφέ του ξενοδοχείου για να πλύνει λερωμένα εσώρουχα όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος…

Σάλος στα social media

«Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ μηχανή καφέ σε δωμάτιο ξενοδοχείου», σχολίασε ένας χρήστης. «Νομίζω ότι θα έπρεπε να το κατεβάσεις. Δίνει μια κακή ιδέα σε ανθρώπους που δεν το σκέφτονται. Μιλάμε για αντιυγιεινό και αηδιαστικό», έγραψε άλλος.

«Λαμπρό; Αυτό είναι αγενές, αηδιαστικό και ασεβές! Γιατί να μοιραστείς κάτι τέτοιο;», διερωτήθηκε άλλος. «Αν το θεωρείς αστείο, δεν είναι», έγραψε κάποιος.

