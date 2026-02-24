Αηδιαστικό βίντεο δείχνει influencer να πλένει τα βρώμικα εσώρουχά της σε καφετιέρα ξενοδοχείου – Αγωγή 1 εκατ. δολαρίων

Μια influencer από το Οχάιο, η Tara Woodcox, έχει βρεθεί στο στόχαστρο έντονης κριτικής και φημολογούμενης αγωγής ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, μετά την επανεμφάνιση ενός παλιού βίντεο της σε ξενοδοχείο, που προκάλεσε διαδικτυακή οργή.

Η influencer φαίνεται να ανέβασε ένα βίντεο που έπλενε τα βρώμικα εσώρουχά της σε καφετιέρα ξενοδοχείου και έχει προκαλέσει σάλο. Το βίντεο της Woodcox άρχισε πρόσφατα να κυκλοφορεί ξανά στα social media προκαλώντας viral αναρτήσεις που ισχυρίζονταν ότι το ξενοδοχείο έχει κινηθεί νομικά εναντίον της μετά από παράπονα άλλων επισκεπτών.

The woman who posted a “hotel hack” showing herself washing her dirty panties in a coffee maker is being sued by the hotel for $1 million after having to issue refunds, payouts and replace every coffee machine in the hotel pic.twitter.com/yM2xo3MivU — Sophia (@KeruboSk) February 24, 2026

Ορισμένοι χρήστες ισχυρίστηκαν ότι ταξιδιώτες που αναγνώρισαν το ξενοδοχείο από το βίντεο ζήτησαν αποζημίωση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει κατατεθεί αγωγή 1 εκατομμυρίου δολαρίων από το ξενοδοχείο.

Στο βίντεό της, η Woodcox ισχυρίζεται ότι έμαθε το «κόλπο» από μια αεροσυνοδό, η οποία πρότεινε να χρησιμοποιεί τη μηχανή καφέ του ξενοδοχείου για να πλύνει λερωμένα εσώρουχα όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος…

Σάλος στα social media

«Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ μηχανή καφέ σε δωμάτιο ξενοδοχείου», σχολίασε ένας χρήστης. «Νομίζω ότι θα έπρεπε να το κατεβάσεις. Δίνει μια κακή ιδέα σε ανθρώπους που δεν το σκέφτονται. Μιλάμε για αντιυγιεινό και αηδιαστικό», έγραψε άλλος.

«Λαμπρό; Αυτό είναι αγενές, αηδιαστικό και ασεβές! Γιατί να μοιραστείς κάτι τέτοιο;», διερωτήθηκε άλλος. «Αν το θεωρείς αστείο, δεν είναι», έγραψε κάποιος.