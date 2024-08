Αίγυπτος: Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Τάμπα

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι στην Αίγυπτο, η οποία πιστεύεται ότι έχει εγκληματικό κίνητρο.

Μία επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (30.08.2024) στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα, στα σύνορα με το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι τουρίστες, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News.

Τρεις τουρίστες Άραβες πολίτες του Ισραήλ και δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι σε ξενοδοχείο τραυματίστηκαν μετά τον καυγά που ξέσπασε σήμερα στην αιγυπτιακή πόλη Τάμπα, στα σύνορα με το Ισραήλ, δήλωσαν αιγυπτιακές πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο διαπληκτισμός και τα γρονθοκοπήματα άρχισαν όταν ένας Ισραηλινός Άραβας τουρίστας προσέβαλε φραστικά έναν Αιγύπτιο υπάλληλο του ξενοδοχείου, προκαλώντας συμπλοκή στην οποία ενεπλάκησαν και άλλοι τουρίστες και εργαζόμενοι.

Το αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News μετέδωσε ότι ένας από τους Αιγύπτιους εργαζόμενους φέρει σοβαρά τραύματα και ότι ο καυγάς άρχισε μετά την άρνηση αρκετών τουριστών να πληρώσουν για τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου.

Ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ» του Middle East Observer αναφέρει ότι οι αρχικές πληροφορίες για την επίθεση με μαχαίρι στο σημείο διέλευσης της Τάμπα, στα σύνορα της Αιγύπτου με το Ισραήλ, κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες που κατευθύνονται προς το σημείο διέλευσης μετά την επίθεση, και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

Η συμπλοκή μεταξύ αρκετών Ισραηλινών και υπαλλήλων ξενοδοχείου είχε ως αποτέλεσμα 6 τραυματισμούς με μαχαίρι.

