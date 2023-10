Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε στο αρχηγείο της αστυνομίας στην πόλη Ισμαηλία στη Αίγυπτο, στη Διώρυγα του Σουέζ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για θύματα.

Τα νοσοκομεία στην Ισμαηλία της Αιγύπτου τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ενδεχόμενης διακομιδής θυμάτων. Η φωτιά, τα αίτια της οποίας δεν είναι γνωστά ακόμη, εκδηλώθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Ασφαλείας και οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει τεράστιες φλόγες να καταβροχθίζουν πολλούς ορόφους του επιβλητικού κτιρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Γενικά, αστυνομικοί και στρατιωτικοί βρίσκονται στο κτίριο όλες τις ώρες, μέρα και νύχτα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και οι αρχές δεν έχουν κάνει μέχρι τώρα κανένα σχόλιο για την φωτιά, που ξέσπασε την ημέρα που ο πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αναμενόταν να ανακοινώσει – σύμφωνα με υποστηρικτές του – την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι οχήματα της πυροσβεστικής επιχειρούσαν επιτόπου, αλλά δυσκολεύονταν να ελέγξουν την πυρκαγιά.

#BREAKING #Egypt A massive fire in the Egyptian Ismailia Security Directorate. pic.twitter.com/zDCsZNkmkv

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία, τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν εξαιτίας της φωτιάς.

Οι πυρκαγιές, συχνά εξαιτίας βραχυκυκλωμάτων, δεν είναι σπάνιες στην πολυπληθέστερη χώρα του αραβικού κόσμου (105 εκατ. κάτοικοι), όπου υποδομές είναι ετοιμόρροπες ή/και ανεπαρκώς συντηρημένες.

#BREAKING | Egyptian TV: Civil Protection Forces were able to control the fire at the Ismailia Security Directorate.#Egypt #Cairo #مصر #القاهرة #الإسماعيلية pic.twitter.com/AdJRagrocp