Την άδειά της έδωσε η Βουλή της Αιγύπτου στην κυβέρνηση της χώρας για στρατιωτική επέμβαση στη γειτονική Λιβύη, έγινε γνωστό γύρω στις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας (20.07.2020), ώρα Ελλάδος.

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου ενέκρινε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό για την καταπολέμηση “εγκληματικών πολιτοφυλακών” και “ξένων τρομοκρατικών ομάδων” σε ένα “«δυτικό μέτωπο” – σε μια καταφανή αναφορά στη δυτική όμορη Λιβύη.

Όπως τονίζει η απόφαση, τα αιγυπτιακά στρατεύματα θα υπερασπιστούν την εθνική ασφάλεια. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Βουλή διόρθωσε μια προηγούμενη ανακοίνωση που αναφερόταν σε ένα “αραβικό”, και όχι ένα “δυτικό” μέτωπο.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του και τον υπουργό Εσωτερικών της Λιβύης για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, όπως ανακοίνωσε το καταριανό υπουργείο.

It said the troops would be defending national security, without going into further details. It corrected an earlier statement which had referred to an "#Arab," not a "western" front. #Egypt #Militia https://t.co/n9IZ3sQ1a5