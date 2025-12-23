Συμβαίνει τώρα:
Αίγυπτος: Στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο η ηλιακή λέμβος του Χέοπα – Θα συντηρείται εκεί για τα επόμενα 4 χρόνια

Η λέμβος, από ξύλο κέδρου και ακακίας, ναυπηγήθηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια
αίγυπτος
Η ηλιακή λέμβος του Χέοπα στο Αιγυπτιακό Μουσείο / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Η ηλιακή λέμβος του φαραώ Χέοπα, που θεωρείται «το μεγαλύτερο και παλαιότερο ξύλινο τεχνούργημα στην ιστορία της ανθρωπότητας» μεταφέρθηκε σήμερα (23/12/2025) στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) όπου θα συντηρηθεί, και θα μπορούν να την επισκέπτονται όλοι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, σε ένα παράρτημα 4.000 τετραγωνικών μέτρων του GEM, οι συντηρητές από την Αίγυπτο τοποθέτησαν την πρώτη από τις 1.650 ξύλινες σανίδες που θα ανασυνθέσουν την ταφική, βασιλική λέμβο. Στο ίδιο παράρτημα εκτίθεται άλλη μία ηλιακή λέμβος της ίδιας εποχής, που ανακαλύφθηκε το 1987.

Οι δύο λέμβοι θεωρούνται «τα αρχαιότερα γνωστά μνημεία από οργανική ύλη στην ιστορία της ανθρωπότητας», σύμφωνα με τον Ίσα Ζιντάν, τον γενικό διευθυντή των συντηρητών του GEM.

«Σήμερα παρακολουθούμε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα συντήρησης του 21ου αιώνα», συνόψισε ο υπουργός Τουρισμού Σερίφ Φάτι. «Πρόκειται για ένα έργο σημαντικό για το μουσείο, για την ιστορία, για την ανθρωπότητα», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας (JICA) που χορήγησε 3,5 εκατομμύρια δολάρια και έστειλε Ιάπωνες ειδικούς για να εργαστούν στο πλευρό των Αιγύπτιων συναδέλφων τους.

Η λέμβος, από ξύλο κέδρου και ακακίας, ναυπηγήθηκε πριν από περίπου 4.600 χρόνια, επί βασιλείας του φαραώ Χέοπα, του ίδιου που κατασκεύασε και τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. Έχει μήκος περίπου 43,5 μέτρα και ανακαλύφθηκε στην Γκίζα το 1954, όμως οι ανασκαφές ξεκίνησαν μόλις το 2011.

αιγυπτός
Η ηλιακή λέμβος στο Αιγυπτιακό Μουσείο / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Ο Ζιντάν εξήγησε ότι οι ξύλινες σανίδες είναι πολύ εύθραυστες καθώς η σύστασή τους έχει αλλοιωθεί εξαιτίας της ζέστης και για αυτόν τον λόγο «οι αρχαιολογικές αποστολές δίσταζαν να αναλάβουν το έργο».

αίγυπτος
Η ηλιακή λέμβος στο Αιγυπτιακό Μουσείο / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Το GEM δέχεται κατά μέσο όρο 15.000 επισκέπτες ημερησίως. Κάποιες ημέρες οι επισκέπτες φτάνουν τις 27.000, ανέφερε ο διευθυντής του.

αίγυπτος
Η ηλιακή λέμβος στο Αιγυπτιακό Μουσείο / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, η Αίγυπτος αναμένει αύξηση των τουριστών κατά περίπου 7% την επόμενη χρονιά. Φέτος υποδέχτηκε περίπου 19 εκατομμύρια τουρίστες.

αίγυπτος
Η ηλιακή λέμβος στο Αιγυπτιακό Μουσείο / REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Μετά τις πολιτικές κρίσεις και την πανδημία, το Κάιρο ελπίζει να ανακάμψει ο τομέας αυτός, που αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους.

