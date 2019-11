Αίγυπτος: Τους πέταξαν έξω από τρένο εν κινήσει επειδή δεν είχαν εισιτήριο! video

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (28.10.2019) σε τρένο κοντά στην πόλη Τάντα στο Δέλτα του Νείλου, έχει προκαλέσει την οργή των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί από αυτούς καταγγέλλουν τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές συμπεριφέρονται στους φτωχούς ανθρώπους, όπως επίσης και τη χρήση σκληρής, στρατιωτικής πειθαρχίας.

Ο γενικός εισαγγελέας της Αιγύπτου διέταξε την κράτηση του ελεγκτή εισιτηρίων, μετά τον θάνατο του ενός από τους δύο πωλητές που έπιασε χωρίς εισιτήριο και τους έδωσε εντολή να πηδήξουν από το τρένο, ενώ η αμαξοστοιχία ήταν εν κινήσει.

This man with the painfully beautiful voice – 23 year old Mohamed Eid – is a street vendor who was killed after being forced to jump off a moving train in Egypt's Tanta for not having enough money for a ticket.#شهيد_التذكرةpic.twitter.com/anZYs8Z0mw

— Mohamed Hassan (@MHassan_1) October 29, 2019